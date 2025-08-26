Choque entre un camión y una camioneta en el puente sobre el río Santa Lucía dejó cuatro lesionados

Cuatro personas resultaron lesionadas este martes como consecuencia de un siniestro de tránsito ocurrido en el puente sobre el río Santa Lucía, en el límite entre Montevideo y San José.

A las 17 horas, un camión embistió la parte trasera de una camioneta en la que iban cuatro personas, de las cuales, tres serían menores de edad. Ambos vehículos circulaban hacia el oeste, informó el vocero de Policía Caminera, Belso Rodríguez.

Los lesionados que, de acuerdo al diagnóstico primario, no revestirían gravedad, fueron trasladados al Hospital de Ciudad del Plata.

El siniestro ocasionó que el puente hacia el oeste, en el ingreso a San José, quedara con media senda de circulación obstruida, se indicó.