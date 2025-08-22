Comienzan las obras para reparar el puente de los accesos dañado el 14 de julio y hay desvío de tránsito en la zona

Este viernes comenzaron los trabajos para reparar el puente de los accesos y bulevar Artigas dañado por un camión que intentó pasar por abajo pese a que tenía más altura de la permitida.

El accidente ocurrió el 14 de julio y este 22 de agosto se inician las reparaciones a cargo del Ministerio de Transporte, con el control de inspectores de la Intendencia de Montevideo que desvían los vehículos en la zona.

Según la Intendencia, los trabajos de reparación del puentes llevarán cuatro meses, “hasta mediados de diciembre”, dice el comunicado de la comuna capitalina.

“Hasta el momento la Intendencia de Montevideo había dispuesto una serie de desvíos para el ingreso del tránsito a la ciudad. Ahora se implementarán desvíos también en sentido saliente”, dice el comunicado oficial.

Salida de la ciudad

“El nuevo desvío para el tránsito saliente de la ciudad de Montevideo (sentido al noroeste) será por rambla Baltasar Brum a calle Convenio, luego Bulevar Artigas y de ahí a ruta 1”, dice la Intendencia.

“Este desvío complementará el ya existente en rambla portuaria, con giro a la derecha en 12 de Diciembre, giro a la izquierda en Uruguayana, para retomar los accesos en sentido saliente en la esquina de Uruguayana y Br. Artigas, donde el semáforo permite el giro a la izquierda”, agrega el comunicado.

“Para poder implementar el desvío, el MTOP construyó una rampa provisoria de acceso desde la calle Convenio, para atravesar la calzada del acceso, cruzar el cantero central y retomar girando a la izquierda por la senda saliente de los accesos a Montevideo (Bulevar Artigas), sentido hacia el oeste.

Adicionalmente, realizó un corte del cantero central de accesos, respetando los radios de giro necesarios para la correcta maniobra de los camiones más grandes que circulan por la zona (camiones con zorra o tractores con semirremolques). Dicho cantero fue además pavimentado en forma provisoria con asfalto”, agrega el comunicado.

plano

“Por su parte, se colocó un semáforo provisorio en la intersección de la nueva apertura para regular los tránsitos concurrentes provenientes del desvío de la rambla portuaria y desde Br. Artigas, del este al oeste.

También se estableció sentido único de circulación de oeste a este (flechamiento) de la calle Convenio y prohibición de estacionar y detenerse en ambas aceras. Además, se prohibió estacionar sobre la acera suroeste de Uruguayana, entre Hermanos Gil y Convenio, de lunes a viernes de 7 a 20 horas”, detalla.

“El semáforo de Convenio y Br. Artigas/accesos se coordinará por parte del Centro de Gestión de Movilidad con la intersección semaforizada de Br. Artigas y Uruguayana para agilizar el tránsito en dicho punto.

Se dispondrá de personal inspectivo para asegurar el respeto de las nuevas señalizaciones sobre la calle Convenio, así como en el cruce semaforizado de 12 de diciembre y Uruguayana, de manera de favorecer la fluidez y ordenar la circulación.

Ingreso a la ciudad

“En tanto, en sentido entrante, el acceso del tránsito particular proveniente desde el oeste se mantiene por rambla Baltasar Brum, tomando la calle General Pacheco (bajo el viaducto) para ingresar a la ciudad hacia el norte y hacia el sur”, dice el comunicado oficial.

“Otra alternativa es tomar por el viaducto portuario e ingresar por Julio Herrera y Obes. Para eso se mejoró la coordinación de la luz verde de los semáforos de Julio Herrera y Obes y La Paz, y Julio Herrera y Obes y Galicia, con el fin de dar fluidez a la circulación del tránsito que proviene de rambla e ingresa la ciudad”, agrega la comuna.

“En tanto, a quienes provienen desde el norte por ruta 5, se sugiere ingresar por avenida Millán o avenida Luis Batlle Berres. Mientras quienes lo hagan desde el oeste por ruta 1, se sugiere ingresar por Carlos María Ramírez, La Teja”, finaliza.

Desvíos del transporte urbano, suburbano y de larga distancia

En el caso de las líneas de transporte regirán distintos desvíos para las líneas urbanas, suburbanas y de larga distancia que circulan por la zona de Br. Artigas- accesos y rambla portuaria.

Las líneas suburbanas, interdepartamentales e internacionales desde rutas 1, 2 y 3 desvían: Wenceslao Regules – Capurro – Uruguayana – Br. Artigas a ruta.

La línea 124 hacia Ciudad Vieja desvía: Carlos María Ramírez, Humboldt, E. Romero, Conciliación, Capurro y Agraciada. Permanecen suspendidas las paradas de los accesos desde Benito Riquet a 12 de Diciembre.

Luego de las 18 horas dicha línea modifica su recorrido para pasar por la puerta de la Escuela Técnica Superior Marítima UTU y circula por: C. Ma. Ramírez, Continuación Olivera, B. Riquet, L. Olivera, Humboldt, E. Romero, C. Rivas, A. Salvo y Agraciada.

Las líneas suburbanas de Come provenientes desde la zona de Playa Pascual desvían: Leonardo Olivera, Benito Riquet, Leonardo Olivera, Emilio Romero, rambla Baltasar Brum, Humboldt, Emilio Romero, Conciliación, Agraciada.

El inicio de estas obras de reparación del puente y, por tanto, de los desvíos, queda sujeto a las condiciones climáticas.