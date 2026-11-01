Llevan identificadas a 36 de las 69 víctimas del choque de trenes en España; hubo una misa en su memoria

Foto: AFP. Residentes y autoridades participaron en una misa en memoria de los fallecidos.

Las autoridades españolas completaron las autopsias de las 69 personas que murieron en el choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido el miércoles. Hasta el momento, 36 víctimas fueron identificadas y el proceso continúa con muestras de ADN aportadas por sus familiares.

Mientras los equipos de rescate siguen revisando los restos de los trenes, residentes y autoridades participaron este sábado en una misa en memoria de las víctimas, cerca de la localidad donde ocurrió la tragedia.

La ceremonia se realizó en la iglesia de San Juan Bautista, en Urda, en la provincia de Toledo. Los bancos estuvieron llenos y decenas de personas más se congregaron en el exterior para escuchar la misa. Algunos asistentes se emocionaron hasta las lágrimas.

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El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, dijo a los presentes que los días transcurridos desde el accidente habían sido como "un Viernes Santo para todos" y reconoció que "no puede haber palabras que consuelen" a quienes perdieron a sus seres queridos.

"Queridas familias de los damnificados en el accidente ferroviario: no estáis solos. Está con vosotros la sociedad, lo mejor de la sociedad está con vosotros", expresó.

También homenajeó a los equipos de emergencia y a los voluntarios, y agradeció el trabajo del personal sanitario, los bomberos, la Policía y los equipos de rescate. Fue "una auténtica oleada de solidaridad", afirmó.

Entre las autoridades presentes estuvieron el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el alcalde de Urda, Manuel Galán.

La localidad, que tiene unos 2.500 habitantes, también atraviesa momentos de dolor. "Están muy dañados, con mucho dolor y con muchas necesidades también de apoyo", declaró Galán a la televisión pública española antes de la misa.

Por otra parte, Antonio García Colina, un farmacéutico de 76 años del pueblo, relató que se dirigió rápidamente en auto al lugar del accidente para intentar ayudar a los heridos. Allí vio a varias personas agonizando.

"Al acercarme al lugar de la catástrofe, empecé a ver que los pasajeros a los que estaban sacando de los vagones del tren se encontraban en muy mal estado", contó. Describió la escena como "infernal".

Los investigadores continúan trabajando para determinar las causas de una de las catástrofes ferroviarias más mortíferas de Europa en lo que va de siglo. El accidente ocurrió cuando un tren que viajaba de Madrid a Sevilla embistió a otro que estaba detenido.

Se trata del segundo accidente ferroviario de gravedad ocurrido este año en España. En enero, 46 personas murieron cuando un tren descarriló y chocó contra otro que circulaba en sentido contrario por la misma vía, cerca de la localidad de Adamuz, en el sur del país.

Con información de AFP.