Un hombre de 91 años murió este sábado de noche al ser atropellado por un motociclista en avenida Garzón y Camino Edison, en Sayago.
Un peatón de 91 años murió al ser chocado por un motociclista en Sayago
El hombre cruzaba caminando la avenida Garzón, habilitado con la luz del semáforo, cuando fue atropellado, según la información que maneja la Policía.
De acuerdo con la información que maneja la Policía, y a la que accedió Subrayado, el peatón cruzaba en senda peatonal, habilitado por la luz del semáforo, cuando fue chocado.
El motociclista, un hombre de 29 años, circulaba por Garzón y cayó tras el impacto. Sufrió traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y fue trasladado a una mutualista.
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En tanto, el hombre de 91 años murió en el lugar.
La Fiscalía y la Policía avanzan en la investigación del accidente para determinar responsabilidades.
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