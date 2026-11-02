Un peatón de 91 años murió al ser chocado por un motociclista en Sayago

Un hombre de 91 años murió este sábado de noche al ser atropellado por un motociclista en avenida Garzón y Camino Edison, en Sayago.

De acuerdo con la información que maneja la Policía, y a la que accedió Subrayado, el peatón cruzaba en senda peatonal, habilitado por la luz del semáforo, cuando fue chocado.

El motociclista, un hombre de 29 años, circulaba por Garzón y cayó tras el impacto. Sufrió traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y fue trasladado a una mutualista.

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En tanto, el hombre de 91 años murió en el lugar.

La Fiscalía y la Policía avanzan en la investigación del accidente para determinar responsabilidades.