China instó este domingo a Estados Unidos a liberar inmediatamente al presidente venezolano Nicolás Maduro, después de que Washington lanzara un ataque contra Caracas y capturara al dirigente.
China insta a EEUU a "liberar inmediatamente" a Nicolás Maduro
"China pide a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Nicolás Maduro y su esposa, que los libere inmediatamente, que desista de derrocar al gobierno de Venezuela", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores chino en un comunicado, en el que calificó el ataque como una "clara violación del derecho internacional".
FUENTE: AFP
