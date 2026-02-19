"Este gobierno ha tomado posiciones muy claras" sobre Venezuela, dijo Lubetkin ante críticas de la oposición parlamentaria

El canciller de la República, Mario Lubetkin , es interpelado este jueves en la Comisión Permanente por cinco temas: los pronunciamientos del gobierno uruguayo sobre Venezuela, el tratamiento de los acuerdos Mercosur -Unión Europea, Mercosur-Singapur y el resultado del viaje a China de la delegación encabezada por el presidente Orsi, así como las visas de uruguayos migrantes en Estados Unidos.

Esta semana, el canciller concurrió a la comisión bicameral que trata el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea y destacó el respaldo parlamentario.

El interpelante, Juan Martín Rodríguez, se refirió a por qué recurrieron a una interpelación y no a una convocatoria a Comisión Permanente, e infirió a que se debe a que el oficialismo no quiere tratar el tema Venezuela. "Nos llama la atención, presidenta, que de todas las convocatorias que se plantearon de parte de la oposición a la bancada de gobierno, la única que el oficialismo no dio sus votos, es la de Cancillería", dijo.

"No es el canciller el que no quería venir a hablar, a exponer, a intercambiar, es la bancada oficialista, que quería bloquear la comparecencia. Y de eso se va a tener que hacer cargo usted, presidenta", agregó dirigiéndose a Bettiana Díaz, y acusando al oficialismo de "mal clima en el Parlamento".

El canciller Mario Lubetkin comenzó su disertación remarcando la importancia del buen diálogo para crear políticas que se extiendan por más períodos de gobierno.

Venezuela

El primer tema planteado por la oposición fue el pronunciamiento del gobierno uruguayo sobre lo ocurrido en Venezuela, el 3 de enero, con la crítica de que "algunas han ido mutando".

El cuestionamiento fue orientada al comunicado de la Cancillería cuando ocurrió y las declaraciones posteriores del presidente Yamandú Orsi, así como el comunicado al que suscribieron los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España: el diputado cuestionó que en todos los casos se omite "expresamente" una referencia a "régimen dictatorial preexistente en Venezuela" y que esto cambió con la participación del embajador de Uruguay ante la OEA, Edison Lanza. "Parece que mágicamente para algunos integrantes del hoy gobierno sí hay presos políticos", remarcó.

"En el Frente Amplio conviven dos demonios: el de los históricos admiradores del chavismo, de la dictadura venezolana, los radicales, y por otro lado, existen aquellos que han sufrido de parte de los otros, que son la mayoría, la presión para silenciarse, pero que poco a poco se han ido haciendo escuchar. Y no tengo dudas presidenta, de que las acciones del FA durante muchos años estuvieron condicionadas por los vínculos políticos, económicos, comerciales, que se tejieron con connotados dirigentes políticos y sindicales con la dictadura venezolana", dijo Juan Martín Rodríguez. "Los moderados han ido avanzando, por suerte", remarcó.

El canciller respondió que "este gobierno ha tomado posiciones muy claras en relación a lo que es la situación de Venezuela en todas sus dimensiones. No ha reconocido al presidente Maduro, por el resultado electoral que nunca quedó claro qué fue lo que pasó, porque las actas oficiales nunca se terminaron de dar a conocer, y por sentido lógico, tampoco reconocemos a quien siguió en su línea", dijo en referencia a Delcy Rodríguez. En esa línea, recordó que en 2017 se tomó la decisión de apartar a Venezuela del Mercosur por los parámetros democráticos.

De todos modos, cuestionó la intervención de Estados Unidos. "Si vamos por ese camino, todos corremos riesgo", aclaró.

"Estamos monitoreando. Todos estamos analizando. Y yo me atrevería a decir que nadie puede afirmar hoy cuál puede ser el proceso y cuál puede ser el desarrollo del escenario venezolano en las próximas semanas o meses", sostuvo Lubetkin.

Mercosur-UE y Mercosur-Singapur

El diputado destacó que se pudiera instalar la comisión para tratar el acuerdo Mercosur Unión Europea. "Ojalá podamos estar dando aprobación al acuerdo antes de fin de mes", afirmó.

Cuestionó la posición de la bancada del partido de gobierno. "El mal clima que genera el oficialismo afecta también el trabajo parlamentario", dijo.

La pregunta estuvo orientada a por qué el acuerdo certificado por Paraguay llegó "cuatro o cinco días más tarde que la fecha que llegó a Buenos Aires".

"Nosotros recibimos en la tarde del jueves 5 la documentación certificada. Sabe que tenía que llegar de Paraguay, país depositario de los diferentes instrumentos. Nos llegó el fin de semana. Ese fin de semana a partir del domingo mismo empezamos a hacer nuestro proceso de certificación, para que el día martes llegara a los señores parlamentarios", detalló el canciller al respecto.

Sobre Singapur, Rodríguez consultó por qué hubo demoras de cuatro meses para "realizar el correspondiente depósito del instrumento de ratificación del acuerdo de libre comercio entre Mercosur y Singapur".

"Desde el Poder Ejecutivo, y está bien, se nos ha pedido celeridad en cuanto al tratamiento del acuerdo Mercosur y Unión Europa, y así estamos trabajando. Ahora, ¿cuatro meses para depositar el instrumento internacional?", remarcó.

La subsecretaria de la cartera, Valeria Csukasi, explicó que tuvo que ver con los requisitos para hacer la publicación en el diario oficial por la cantidad de páginas "Esto es una enseñanza que tomamos, y gracias a la cual estamos haciendo las gestiones necesarias para que por lo pronto en el caso Mercosur-UE no lleve tres meses la publicación del diario oficial, porque es cierto y hay derecho a decir, el apuro y la urgencia del tema a nivel legislativo no puede quedar demorada por una publicación o un formateo de un documento".

Viaje del presidente a China

Juan Martín Rodríguez consultó al canciller sobre "el número preciso de compatriotas" que estaban en la delegación del viaje a China, y por qué viajaban. Así como los costos de los viáticos de los representantes de entidades estatales o paraestatales. Además, se refirió a que hubo empresarios que denunciaron que llegaron tarde a actividades e incluso a la reunión con Xi Jinping por mala comunicación de la agenda.

"El presidente Orsi ha dicho que todo viaje bilateral que haga va a ser acompañado por empresarios y otros actores de la realidad nacional", dijo Lubetkin y sostuvo que el gran número de acompañantes al viaje, que fue más que el que esperaron en un inicio, generó "problemas organizativos y logísticos, que por suerte fueron poquísimos".

"Los objetivos que teníamos planteados para esta visita fueron logrados", sostuvo y destacó "el número y la calidad".

Sobre el viaje, el diputado blanco también habló de la línea sobre Taiwán incluida en la declaración conjunta de China y Uruguay. "Considero que la inclusión de esta frase es hacer un además" por ser una intromisión en asuntos internos de forma "gratuita".

El canciller le explicó que "fueron meses de discusión, en los cuales se proponía y se contraproponía, como toda elaboración de un documento complejo e importante" y que "desde el punto de vista conceptual" se asimila a lo firmado previamente por gobiernos anteriores.

"No tiene ningún cambio en lo sustancial, salvo por el gran capítulo de innovación, tecnología, etcétera, que es la gran novedad", aseguró.

La oposición también incluyó en sus preguntas el Acuerdo de Libre Comercio Asociación Económica Integral Regional y consultó al canciller si Uruguay ha tomado "posición notoriamente pro China".

La subsecretaria defendió que el acuerdo "refiere al acceso a una región de especial interés para los sectores exportadores".

"Nosotros somos pro Uruguay. Ojalá podamos tener los mayores consensos para ir construyendo políticas de Estado", remarcó el canciller.

Visas de uruguayos inmigrantes en Estados Unidos

Otro de los puntos consultados por la oposición tuvo que ver con si hubo novedades respecto a las visas de uruguayos inmigrantes en Estados Unidos, luego de la reunión del presidente de la República y el embajador norteamericano, y la cantidad de compatriotas afectados. Consultó además a qué razones se atribuye la inclusión de Uruguay en esta lista, por "el cúmulo de señales de nuestro país en favor de otra potencia".

"No hay novedades sobre esta pausa sorpresiva que se definió en Estados Unidos. Lamentablemente no hay novedades tampoco de por qué se hizo, ni a nosotros ni a los otros 74 países. Seguimos sin saber, los 75 países de esa lista, por qué. A esta altura, lo único que nos interesa, porque realmente es incómodo y nos molesta, queremos que se termine esa lista y sobre todo queremos salir nosotros", respondió Lubetkin.

