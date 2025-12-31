RECIBÍ EL NEWSLETTER
A PARTIR DEL 1 DE ENERO

China impondrá un arancel adicional de 55% a las importaciones de carne de Uruguay y otros países

Lo anunció el Ministerio de Comercio de China. El arancel adicional será para países exportadores de carne como Uruguay, Brasil y Argentina, ¿por cuánto tiempo?.

El Ministerio de Comercio de China anunció este miércoles que a partir del 1 de enero impondrá un arancel adicional del 55% a las importaciones de carne vacuna de países como Uruguay, Brasil, Argentina, o Estados Unidos que superen cierta cantidad.

El precio de la carne de res en China ha tendido a la baja en los últimos años, por el exceso de oferta y la falta de demanda debido a la desaceleración de la segunda economía mundial, según analistas.

Al mismo tiempo, las importaciones se han disparado, convirtiendo al gigante asiático en un mercado de enorme importancia para países productores como Uruguay y otros latinoamericanos, y Australia.

Investigadores chinos concluyeron que la compra de carne vacuna extranjera ha perjudicado a la industria nacional, precisó el Ministerio de Comercio en un comunicado al justificar su decisión.

La indagación oficial abarcó la carne de res fresca, congelada, con hueso y deshuesada, según la misma fuente, que dijo que los aranceles adicionales se aplicarán durante tres años, hasta el 31 de diciembre de 2028.

El ministerio describió estos gravámenes como "medidas de protección" y afirmó que se irían relajando gradualmente.

China ha asignado cuotas anuales a los países, que se amplían ligeramente cada doce meses. En adelante, la carne de res enviada a China que supere estas cantidades estará sujeta a la tarifa del 55%.

En 2026, Brasil tendrá un cupo de importación de 1,1 millones de toneladas, mientras que Argentina tendrá un límite de aproximadamente la mitad y Uruguay de 324.000 toneladas.

Australia se enfrenta a una cuota de alrededor de 200.000 toneladas y Estados Unidos a una de 164.000 toneladas.

El ministerio también dijo que suspendió parte de un acuerdo de libre comercio con Australia que cubría la carne de res.

"La aplicación de salvaguardias a la carne vacuna importada tiene por objeto ayudar temporalmente a la industria nacional a superar las dificultades, no restringir el comercio normal de carne", dijo un portavoz en una declaración separada.

FUENTE: AFP

Mangueras en veredas y lavado de autos: OSE anunció medidas preventivas y recomendaciones por escenario hídrico

