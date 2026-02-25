El ministro de Educación, José Carlos Mahía, considera que el uso de celulares en las aulas se debería regular pero no prohibir.
Ministro de Educación considera que se debe regular y no prohibir uso de celulares en el aula
De todos modos, indicó que se observan con atención las experiencias piloto que están teniendo algunos centros educativos en materia de celulares.
"A priori, personalmente, me inclino por una concepción reguladora y no prohibicionista", consideró. Al respecto, señaló que le parece bien que los estudiantes puedan utilizar los dispositivos electrónicos para acceder a la información en tiempo real. "No necesariamente tiene que ser su celular de uso cotidiano, lo que sucede es que a las plataformas a las cuales se accede, incluso para aprender, se llega a través de los dispositivos digitales de Ceibal pero también de estos".
El jerarca mira con atención las experiencias pilotos que se realizan en algunos centros y en otros países.
La regulación, consideró, se da por la "interacción del docente en el aula".
