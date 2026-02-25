RECIBÍ EL NEWSLETTER
JOSÉ CARLOS MAHIA

Ministro de Educación considera que se debe regular y no prohibir uso de celulares en el aula

De todos modos, indicó que se observan con atención las experiencias piloto que están teniendo algunos centros educativos en materia de celulares.

mahia-en-arriba-gente

"A priori, personalmente, me inclino por una concepción reguladora y no prohibicionista", consideró. Al respecto, señaló que le parece bien que los estudiantes puedan utilizar los dispositivos electrónicos para acceder a la información en tiempo real. "No necesariamente tiene que ser su celular de uso cotidiano, lo que sucede es que a las plataformas a las cuales se accede, incluso para aprender, se llega a través de los dispositivos digitales de Ceibal pero también de estos".

El jerarca mira con atención las experiencias pilotos que se realizan en algunos centros y en otros países.

celulares en clases: ¿si o no?, un debate para la educacion
Seguí leyendo

Celulares en clases: ¿sí o no?, un debate para la educación

La regulación, consideró, se da por la "interacción del docente en el aula".

Temas de la nota

Lo más visto

video
TESTIMONIO

"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
INSEGURIDAD

Vecinos y comerciantes de Ciudad Vieja piden intervención ante aumento de personas en situación de calle
AFECTAN 4 DEPARTAMENTOS

Meteorología emitió advertencia naranja por tormentas fuertes y extendió la amarilla por tormentas puntualmente fuertes
AGRESOR PIDIÓ DISCULPAS

Plataforma Animalista denunció ante el INBA al hombre que apuñaló y mató a un perro que mordió a su hija
Accidente laboral en Montevideo

Trabajador cayó en un pozo durante obras de saneamiento en el Cerro, se le cayó tierra encima y está en CTI

Te puede interesar

Se abren las inscripciones para Gran Hermano Uruguay video
CANAL 10

Se abren las inscripciones para Gran Hermano Uruguay
Cada edición de Gran Hermano es única, cambia la casa, las reglas, los perfiles y las formas de jugar video
TELEVISIÓN

Cada edición de Gran Hermano es única, cambia la casa, las reglas, los perfiles y las formas de jugar
Conflicto en Conaprole: Asamblea de productores pidió al Gobierno garantizar relaciones laborales sanas y justas video
INSTÓ A QUE "ASUMA LA RESPONSABILIDAD

Conflicto en Conaprole: Asamblea de productores pidió al Gobierno garantizar "relaciones laborales sanas y justas"

Dejá tu comentario