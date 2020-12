Cepa de coronavirus surgida en Gran Bretaña no ha sido detectada en Uruguay

Según publica El País, investigadores del Instituto Pasteur y de la Universidad de la República estudiaron 20 muestras de pacientes internados en el Hospital Español.

Lo que encontraron fueron las cepas de coronavirus ya detectadas en Uruguay.

“Que no se haya encontrado, no significa que no exista o mucho menos que no pueda llegar”, afirmó el científico Gregorio Iraola.

Hasta ahora el único país sudamericano que confirmó la presencia de la nueva cepa es Chile.

Todavía no se ha determinado si la cepa británica es más agresiva que la anterior.

En Uruguay se registraron en la víspera 657 casos de coronavirus y hubo ocho fallecidos, según datos del SINAE.