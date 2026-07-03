Cayó "aguanieve y nieve en zonas elevadas de Lavalleja y Maldonado", informó Meteorología

“Ayer se registró aguanieve y nieve en zonas elevadas de Lavalleja y Maldonado”, informó este viernes de mañana el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

Ocurrió en la noche del jueves y el fenómeno, provocado por el frío extremo con temperaturas bajo cero, fue registrado y publicado por usuarios de redes sociales.

Así lo había adelantado el jueves de tarde el meteorólogo de Subrayado Nubel Cisneros: "Están dadas las condiciones para que pueda darse alguna nevada", había dicho.

¿Y cuál es la diferencia entre nieve y aguanieve?

Meteorología lo explica. “Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) nieve es ‘precipitación de cristales de hielo, separados o aglomerados, que caen de una nube’. Se generan a temperaturas menores a 0°C y llegan al suelo sin derretirse. Se acumulan en las superficies”.

En cambio, aguanieve es “precipitación mezclada de agua y nieve”, dice el Inumet. “Comienza como nieve en la nube, pero parte del copo se derrite al atravesar las capas de aire más cálido, y no se acumula en las superficies”.