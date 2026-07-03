Video: cámara de seguridad del residencial captó el momento del tiroteo entre los policías y los delincuentes

La rapiña al residencial ocurrió pocos minutos antes de la hora 11 de este viernes de mañana, en el barrio Atahualpa.

Una cámara interna del residencial muestra el momento posterior, cuando los delincuentes salen a la calle y se enfrentan a los policías (un hombre y una mujer) que les dan la voz de alto.

Allí se produce un intenso tiroteo que queda registrado en sonido por la cámara interior del residencial, donde se ve al varias personas correr y gritar, al tiempo que se tiran al piso para resguardarse.

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En el tiroteo fue herido de gravedad el policía, con un disparo en el pecho, mientras que la mujer policía sufrió una herida en una pierna.

Ambos fueron trasladados al hospital Español, donde permanecen internados. El ministro del Interior, Carlos Negro, los fue a ver este viernes al mediodía.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran a los delincuentes por las calles, con rostros cubiertos y disfrazados.