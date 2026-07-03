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despliegue policial en atahualpa

Dos policías baleados tras enfrentamiento con delincuentes que rapiñaban un residencial de ancianos

La Policía llegó al residencial ubicado en Atahualpa cuando aún los delincuentes estaban adentro. Se produjo un tiroteo y hubo dos efectivos heridos, uno de ellos grave. Varias manzanas están rodeadas y hay importante despliegue policial.

Foto: Subrayado. Importante despliegue policial en Avenida Millán y Juan Rodríguez.

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Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

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Dos policías resultaron baleados en la mañana de este viernes cuando se tirotearon con delincuentes que rapiñaban un residencial de ancianos ubicado en el barrio Atahualpa, en Montevideo.

Uno de los efectivos fue herido en el pecho, cercano al hombro, y se encuentra grave; mientras que el otro funcionario fue baleado en una pierna, según supo Subrayado.

El residencial está en la esquina de avenida Millán y Juan Rodríguez Correa, donde cerca del mediodía se observa un despliegue policial importante, que incluye un helicóptero y varios camiones blindados.

Foto: Subrayado.
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Foto: Subrayado.

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La manzana fue rodeada por la Policía, que busca incluso sobre los techos para dar con los autores.

Los delincuentes eran tres y llegaron al lugar en un auto, con el objetivo de rapiñar. Cuando llegó la Policía, aún permanecían dentro del edificio.

A media cuadra del residencial la Policía preserva una escena donde fue hallada una billetera y recibos.

Foto: Subrayado.

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Policías de Unidad de Apoyo Táctico Especial de Montevideo (Unatem) hacen revisión casa por casa.

Foto: Subrayado.

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También registran a peatones.

Foto: Subrayado.

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Y revisan en el interior de todos los contenedores, donde podrían esconderse los delincuentes.

Foto: Subrayado.

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Del operativo participan efectivos de Unatem, GRT, Digoe, UPRM III y IV, Investigaciones de zona III y Departamento de Homicidios.

Noticia en desarrollo.

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