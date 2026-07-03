"Sí, nevó anoche", confirmó Nubel Cisneros, y anunció un fin de semana muy frío y "libre de lluvias hasta el domingo de noche"

Nubel Cisneros confirmó que cayó nieve en Uruguay el jueves de noche, y anunció un fin de semana muy frío pero libre de lluvias hasta el domingo al menos.

“Si, nevó anoche, lo habíamos anunciado, que estaban dadas las condiciones para que se diera aguanieve y nevadas sobre las zonas de serranías de nuestro país, sobre las sierras de Maldonado en la tarde noche del jueves”, dijo el meteorólogo de Subrayado.

Aseguró que se trata de “nevadas débiles”. “No son nevadas como vemos en las películas, pero en definitiva podemos decir que si, que fue nieve”, agregó.

Seguí leyendo "Atentos, están dadas las condiciones para que pueda darse alguna nevada", anunció Nubel Cisneros

Mientras en las zonas altas de las sierras caía nieve, “en la costa hubo aguanieve y gaupel chico”.

Nubel Cisneros explicó que hubo “una masa de aire puro del polo” que subió primero por Argentina y desde allí a Uruguay.

“El fin de semana estará libre de lluvias hasta la noche del domingo”, adelantó, con “madrugadas muy frías y jornadas frías a frescas”.