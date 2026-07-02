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"Atentos, están dadas las condiciones para que pueda darse alguna nevada", anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo explicó que el fenómeno puede darse en la zona de serranías en horas de la madrugada y primeras del viernes.

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El meteorólogo Nubel Cisneros exhortó a estar atentos porque las condiciones están dadas para que se de alguna nevada en las serranías.

"Muy bajas temperaturas, tenemos humedad, por lo tanto de gestarse algún tipo de precipitación podría estar dándose alguna nevada en esa parte del territorio; es hoy hasta las primeras horas de mañana viernes", indicó.

El aguanieve continuará durante las horas de la noche.

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Además, Cisneros explicó la diferencia entre aguanieve, graupel y nieve.

"Es la forma de la gota, más que nada. La forma que tiene la nieve es un copo hexagonal, es una forma rara, diferente. El graupel y el aguanieve son de la familia, son granos de arroz duros; agua congelada que se parte en su llegada al suelo y por lo tanto se genera ese tipo de fenómeno", señaló.

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