La oposición presentó este martes una moción de censura a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por su actuación en el caso de la reducción de la inhabilitación a la anestesista Inés Miralles, condenada por mala praxis por la muerte de la pediatra Soledad Barrera tras una cirugía. Fue en el marco de la interpelación promovida por el diputado del Partido Nacional, Federico Casaretto.

"Al amparo de los artículos 147 y 148 de la Constitución de la República, se proceda a la censura de la ministra Lustemberg, por su actuación en lo relacionado con el caso de mala praxis de público conocimiento, cometido por una anestesista, que derivó en el fallecimiento de una paciente, convocándose especialmente a la Cámara de Representantes para expresarse al respecto", afirma la moción que fue firmada por diputados Gustavo Salle (Identidad Soberana), Adrián Juri (Partido Colorado), Juan Martín Rodríguez (Partido Nacional) y Gerardo Sotelo (Partido Independiente.

La moción de censura cuenta con el apoyo de la Coalición Republicana, integrada por los Partidos Nacional, Colorado, Independiente, y también Identidad Soberana. Los representantes de Cabildo Abierto no acompañaron la moción de la oposición.

A partir de la moción de censura, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Goñi, deberá convocar a una nueva sesión extraordinaria en un plazo máximo de 48 horas para tratar específicamente la censura, que deberá ser aprobada por mayoría de los presentes.

De aprobarse la moción de censura, pasará a la Asamblea General. Si se aprueba por mayoría simple, el presidente Yamandú Orsi podrá vetar la censura y mantener a Lustemberg en su cargo, pero si es aprobada por dos tercios el mandatario deberá destituir a la ministra de Salud Pública.

En tanto, toda la oposición, incluido Cabildo Abierto, presentó otra moción que declara "notoriamente insuficientes y ostensiblemente insatisfactorias las escasas explicaciones ensayadas por la ministra de Salud Pública".

Además, rechaza la decisión de Lustemberg de reducir de cinco a tres años la inhabilitación de anestesista Inés Miralles y califica como acertada la resolución del presidente Yamandú Orsi de restablecer la sanción inicial.

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