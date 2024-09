Caso Penadés: declaró nuevo denunciante, abogado del exsenador asegura que no hay delito; Fiscalía pidió más plazo

El abogado defensor del exlegislador nacionalista manifestó que la persona que declaró este miércoles no es considerada una víctima porque ya pasaron más de 30 años de ocurrido el abuso sexual y además, no existen elementos por lo que el caso debería ser archivado.

"Esta persona declaró dentro de lo que se preveía que declarara, antes de la década del 2000 los hechos que ocurrieron. Declaró que era una persona que ejercía la prostitución y nombró a Penadés como un posible cliente. Con 19 años y en esa época, esto no constituía ningún delito, esto es claro". Y agregó: "Tampoco quiere decir que Penadés haya participado en lo que él contó, eso en su momento correspondiente lo vamos a debatir".

Guerrero indicó que la Fiscalía solicitó una nueva audiencia, la reformalización del exsenador por otros hechos y la posible extensión de la prisión preventiva.

Consultado por Subrayado sobre el pedido de reformalización, el abogado expresó que no ve los argumentos en este momento.

"Penadés nunca ocultó su orientación sexual, pero si no te dan el nombre y las características (...) no puede decir que no conoce. Sí expresó que con personas de estas características nunca mantuvo relaciones".

El próximo lunes 23 de setiembre se realizará una nueva audiencia donde estará sobre la mesa la posibilidad de la extensión de las medidas cautelares y la reformalización de esta causa de Gustavo Penadés.

Por su parte, la fiscal del caso Alicia Ghione, dijo a la prensa que fue una audiencia de prueba anticipada en la que declaró una nueva víctima de identidad reservada que fue citada por Fiscalía. "Ella declara que fue abusada sexualmente". Y agregó: "Presentamos un escrito en el que pedimos tres cosas: la reformalización de Penadés por otros delitos, eso implica también la discusión de la cautelar que se vence los primeros días de octubre y también pedimos que se discuta la prórroga para investigar que se vencería el mes de octubre".

Ghione explicó que para la solicitud de la reformalización, la Fiscalía tiene en cuenta los delitos por la trama por la que fueron condenadas seis personas.

El exsenador había declarado el pasado mes de mayo donde la defensa pidió acceder a los chats de Jonathan Mastropierro, y la declaración de Paula Díaz, condenada por una denuncia falsa contra Yamandú Orsi.

Dicha instancia tuvo varios momentos de tensión entre la fiscal del caso, Ghione, la jueza, Marcela Vargas y las defensas del exlegislador y del profesor Sebastián Mauvezín. Hubo gritos, descalificaciones personales, malestar por la actuación de la policía en el caso y hasta amenazas de la jueza con suspender la audiencia.