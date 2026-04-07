Caso mujeres retenidas en Ciudad 18 de Mayo: "Como gente del barrio tendríamos que haber actuado antes", dijo vecina

Un hombre que abusaba y tenía retenida a dos mujeres en Ciudad 18 de Mayo fue formalizado por la Justicia; vecinos dijeron a Subrayado que la mujer se veía poco y no mantenía la mirada cuando se encontraba con ellos, además de tener moretones en los ojos.

El hombre fue imputado por varios delitos, entre los que figuran abuso sexual, privación de libertad y tráfico de estupefacientes. En la vivienda tambien vivían sus dos hijos.

Uno de los vecinos dijo a Subrayado que el hombre vivía hace poco tiempo en el barrio. "Hará dos años y medio que viven acá aproximadamente, pero toda la vida siempre encerrado. Él con su trabajo de arreglar celulares y después nos enteramos que andaba por otras cosas. Como no había prueba de nada, nadie decía nada, nadie comentaba nada", comentó.

El vecino indicó que había visto salir a las mujeres y a los niños que iban al jardín y que quedó sorprendido por la noticia.

"Él nunca se hacía ver en la calle, era un par de segundos y para adentro", señaló. Y agregó: "Lo extraño que había a veces era en la madrugada. A la 1, 2 o a las 6 nadie arregla celulares; venían en moto y se iban. Da que pensar que habían otras cosas".

Por su parte, otra de las vecinas dijo que la mujer salía poco, iba al almacén y era una persona normal. "De un tiempo atrás dejé de verla, salía poco, se había cortado el pelo, se peló; eso ya era raro (...) siempre con lentes grandes y como que no te mantenía la mirada (...) le vi unos moretones en los ojos", relató.

La vecina dijo que se siente arrepentida de no haberla podido ayudar a tiempo, "me parece que todo el mundo lo sabía y nadie hizo nada".