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EL AGRESOR FUE IMPUTADO

Caso mujeres retenidas en Ciudad 18 de Mayo: "Como gente del barrio tendríamos que haber actuado antes", dijo vecina

El hombre de 40 años fue imputado y dos menores, hijos del hombre, fueron derivados a un centro asistencial para su valoración médica; la Justicia dispuso que quedaran al amparo del INAU.

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Un hombre que abusaba y tenía retenida a dos mujeres en Ciudad 18 de Mayo fue formalizado por la Justicia; vecinos dijeron a Subrayado que la mujer se veía poco y no mantenía la mirada cuando se encontraba con ellos, además de tener moretones en los ojos.

Uno de los vecinos dijo a Subrayado que el hombre vivía hace poco tiempo en el barrio. "Hará dos años y medio que viven acá aproximadamente, pero toda la vida siempre encerrado. Él con su trabajo de arreglar celulares y después nos enteramos que andaba por otras cosas. Como no había prueba de nada, nadie decía nada, nadie comentaba nada", comentó.

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El vecino indicó que había visto salir a las mujeres y a los niños que iban al jardín y que quedó sorprendido por la noticia.

"Él nunca se hacía ver en la calle, era un par de segundos y para adentro", señaló. Y agregó: "Lo extraño que había a veces era en la madrugada. A la 1, 2 o a las 6 nadie arregla celulares; venían en moto y se iban. Da que pensar que habían otras cosas".

Por su parte, otra de las vecinas dijo que la mujer salía poco, iba al almacén y era una persona normal. "De un tiempo atrás dejé de verla, salía poco, se había cortado el pelo, se peló; eso ya era raro (...) siempre con lentes grandes y como que no te mantenía la mirada (...) le vi unos moretones en los ojos", relató.

La vecina dijo que se siente arrepentida de no haberla podido ayudar a tiempo, "me parece que todo el mundo lo sabía y nadie hizo nada".

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