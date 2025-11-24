Caso Cardama: Orsi dijo que "Uruguay precisa esas patrulleras" pero "las cosas tienen que ser transparentes"

El presidente Yamandú Orsi dijo que “se está trabajando mucho” para aclarar las negociaciones con Cardama , luego de que el gobierno denunciara irregularidades del contrato con el astillero español.

“Uruguay precisa tener esas patrulleras custodiando nuestro frente marítimo, sin dudas, el tema es que las cosas se tienen que hacer bien y tienen que ser transparentes”, apuntó.

Agregó: “No podemos darnos el lujo de perder plata ni que (las patrulleras) no se terminen de hacer en tiempo y forma. Como sea tenemos que tener una mejor presencia en esa estancia gigantesca que tenemos mar adentro”.

Orsi habló ante la prensa a primera hora de la tarde de este lunes, luego de participar en un almuerzo de trabajo organizado por la Cámara de Comercio Uruguay – Estados Unidos.

El encuentro se realizó en la sede del Club de Golf y el mandatario fue recibido por el embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi, con quien se reunió días atrás para analizar, entre otros temas, el acuerdo de comercio anunciado entre Argentina y Estados Unidos.