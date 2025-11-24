RECIBÍ EL NEWSLETTER
Caso Cardama: Orsi dijo que "Uruguay precisa esas patrulleras" pero "las cosas tienen que ser transparentes"

“El tema es que las cosas se tienen que hacer bien y tienen que ser transparentes”, dijo Orsi sobre el contrato con Cardama.

 Yamandú Orsi, presidente de la República.

Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República.

Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República.

El presidente Yamandú Orsi dijo que “se está trabajando mucho” para aclarar las negociaciones con Cardama, luego de que el gobierno denunciara irregularidades del contrato con el astillero español.

“Uruguay precisa tener esas patrulleras custodiando nuestro frente marítimo, sin dudas, el tema es que las cosas se tienen que hacer bien y tienen que ser transparentes”, apuntó.

Agregó: “No podemos darnos el lujo de perder plata ni que (las patrulleras) no se terminen de hacer en tiempo y forma. Como sea tenemos que tener una mejor presencia en esa estancia gigantesca que tenemos mar adentro”.

