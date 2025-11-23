Desde este lunes a la hora 07:00 queda habilitado el tránsito de salida bajo el puente de los accesos a Montevideo

La Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas informaron que desde este lunes 24 de noviembre a la hora 07:00 queda habilitado el tránsito de salida bajo el puente de Bulevar Artigas y los accesos- Ruta 1, para salir de Montevideo.

Los trabajos de reparación de la estructura siguen avanzando según lo previsto y en tres semanas se habilitará el tránsito sobre el puente para el ingreso a la ciudad.

"Durante el tiempo que llevan las obras, que comenzaron el pasado 15 de agosto luego que fuera impactado por un camión, en un trabajo de coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Intendencia de Montevideo y Policía Caminera se instrumentaron desvíos de tránsito y transporte, se dispuso personal inspectivo y se implementaron cambios en algunos semáforos para agilizar el tránsito de ingreso a Montevideo", indicó la comuna.

Y agregó: "Todas las medidas instrumentadas para estos desvíos durante las obras, serán retiradas progresivamente en los próximos días".

