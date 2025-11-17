RECIBÍ EL NEWSLETTER
COMPARTIERON ASADO EN PARQUE BATLLE

Yamandú Orsi almorzó con el embajador de Estados Unidos, Lou Rinaldi, tras el anuncio de acuerdo con Argentina

El encuentro bilateral se dio en la residencia del representante diplomático en la zona de Parque Batlle. El mandatario y el embajador estadounidense, que ya tenían una relación previa, compartieron un asado.

Orsi y Rinaldi compartieron un asado. Desde Presidencia de la República, resaltaron en comunicación con Subrayado la relación previa entre el mandatario y el embajador estadounidense, que vivió desde los 4 hasta los 19 años en Uruguay.

La reunión entre Orsi y Rinaldi se dio horas después del anuncio de un acuerdo comercial entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump para reducir aranceles y eliminar barreras mutuas. Entre otras cosas, Argentina y Estados Unidos se comprometen a abrir mutuamente el mercado de carne vacuna. Uruguay sigue de cerca el acuerdo comercial entre ambos países.

