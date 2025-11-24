RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTRO DEL INTERIOR

Ministro Carlos Negro expresó "gran dolor" por el homicidio del policía en el Cerro

“No sé a qué se refiere”, respondió por su lado Orsi cuando le preguntaron por el asesinato del policía en la tarde de este lunes.

Ministro del Interior Carlos Negro. Foto: FocoUy

Orsi ante la consulta del policía asesinado.

“Con gran dolor lamentamos el homicidio del cabo César Alejandro Ferreira. Nuestro sentido pésame y acompañamiento a su familia, compañeros y seres queridos en este difícil momento”, escribió el ministro del Interior Carlos Negro en redes sociales.

El presidente Yamandú Orsi fue consultado en la tarde de este lunes sobre el asesinato y dijo no saber sobre el tema. “No sé a qué se refiere, de verdad lo desconozco porque no he parado desde que arranqué, desde que empecé”, respondió.

El ministro Carlos Negro en el Día del Policía caído en el cumplimiento del deber. Foto: FocoUy
El policía asesinado alcanzó a disparar su arma de reglamento para repeler la agresión y allí resultó abatido un delincuente de 17 años, al tiempo que otro de 16 resultó herido en el pecho y el abdomen.

El hermano del efectivo resultó herido de gravedad y permanece internado en un centro de salud.

