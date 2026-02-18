RECIBÍ EL NEWSLETTER
Casi dos años de prisión para ladrón que robaba en apartamentos en Punta del Este: sumó su 25° antecedente

Mario Gabriel Ruttkay Sosa, de 48 años, fue enviado a la cárcel por 20 meses.

Foto: Policía de Maldonado. Objetos incautados al delincuente en Punta del Este.

La Justicia de Maldonado condenó en las últimas horas a Mario Gabriel Ruttkay Sosa, un delincuente que había sido detenido el lunes por el robo a apartamentos en Punta del Este. Con esta condena, a 20 meses de prisión por dos delitos de hurto agravados, sumó su 25.° antecedente penal.

Al momento de su detención, en una plazoleta cercana a la terminal del balneario, se le incautaron diversos objetos que, se presume, eran utilizados para concretar los robos.

Uno de los casos fue denunciado por un ciudadano paraguayo. Ryttkay ingresó por una ventana sin provocar daños y se llevó dinero y documentación.

Otra denuncia refiere a un hurto ocurrido el 13 de enero, cuando el ladrón ingresó por el ventanal de un balcón, también sin causar daños, y se llevó dos mochilas, una billetera, documentos y USD 4.000.

Ahora el delincuente deberá cumplir casi dos años de prisión.

