Detienen a un sospechoso de robar en varios apartamentos en Punta del Este: tiene 24 antecedentes

Foto: Subrayado. Policía en Punta del Este, robos a edificios.

La Policía de Maldonado detuvo en la madrugada de este lunes a un hombre de 48 años como sospechoso de ser el autor de varios robos en apartamentos en Punta del Este. El arresto se produjo en una plazoleta cerca de la terminal del balneario.

Según informó la Jefatura, el detenido tiene 24 antecedentes penales y es investigado por una serie de robos cometidos desde enero, mediante ingreso a los apartamentos. Al momento de su detención se le incautaron diversos objetos que, se presume, eran utilizados para concretar los robos. Actualmente se encuentra a disposición de Fiscalía.

Uno de los casos fue denunciado por un ciudadano paraguayo. El autor ingresó por una ventana sin provocar daños y se llevó dinero y documentación.

Otra denuncia refiere a un hurto ocurrido el 13 de enero, cuando una persona ingresó por el ventanal de un balcón, también sin causar daños, y se llevó dos mochilas, una billetera, documentos y USD 4.000.