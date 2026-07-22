RECIBÍ EL NEWSLETTER
Reunión de autoridades

Carlos Negro encabeza una reunión de comando ampliado; uno de los temas es el aumento de homicidios

El encuentro se realiza en la sede de la Guardia Republicana, en Montevideo, y culminará con una conferencia de prensa prevista para las 13:00.

 Sede de la Guardia Republicana, Montevideo.

Foto: Subrayado. Sede de la Guardia Republicana, Montevideo.

Foto: Subrayado. Sede de la Guardia Republicana, Montevideo.

El ministro del Interior, Carlos Negro, encabeza este miércoles una reunión de Comando Ampliado en la sede de la Guardia Republicana, sobre la avenida José Pedro Varela, en Montevideo.

Según informaron fuentes del Ministerio del Interior a Subrayado, la jornada comenzó a las 9:00 con una reunión preparatoria de comando policial. Desde las 11:00 se desarrolla la instancia ampliada encabezada por Negro.

Entre los asuntos a tratar, está el aumento de los homicidios, añadieron las fuentes. De acuerdo con los datos oficiales presentados este lunes, los homicidios crecieron 6,6% en el primer semestre del año, con Montevideo y Canelones concentrando el incremento.

orsi califico de terrible el quintuple homicidio, y renovo su apoyo al ministro carlos negro: cada vez mas
Seguí leyendo

Orsi calificó de "terrible" el quíntuple homicidio, y renovó su apoyo al ministro Carlos Negro: "Cada vez más"

Si bien es una reunión de coordinación que se realiza de forma habitual, la de este miércoles tiene la novedad de que se realiza en la sede de Guardia Republicana y fue convocada la prensa. En general, el encuentro se hace en el Ministerio del Interior y, al finalizar, no se realizan declaraciones.

Los medios de comunicación fueron convocados a una conferencia de prensa para las 13:00.

Por lo general, en las reuniones de comando participan el ministro del Interior, el subsecretario, el director general de Secretaría, la Dirección de la Policía Nacional, asesores y otros jerarcas convocados según los temas a tratar. También pueden ser citadas reparticiones como Policía Científica, Inteligencia o los jefes de Policía.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Rambla portuaria

Cuádruple accidente en el Viaducto: involucrados ómnibus, moto, taxi y camioneta
En Instrucciones y Belloni

Tres delincuentes con pistolas y escopetas rapiñaron una estación de servicio y robaron 70.000 pesos
AVENIDA BRASIL Y BRITO DEL PINO

Investigan una muerte dudosa en Pocitos: ocurrió tras un altercado este lunes en Av. Brasil y Brito del Pino
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Vuelve el sol este miércoles, el viernes llegan las lluvias y el fin de semana habrá frío, anunció Nubel Cisneros
SIGUE EL MAL TIEMPO

Frío, con lluvias y niebla, así continúa la semana de acuerdo al pronóstico de Nubel Cisneros

Te puede interesar

Legisladores de la oposición piden al MSP que vacuna contra el meningococo sea también gratuita para niños de 2 a 10 años video
PREOCUPACIÓN POR EL MENINGOCOCO

Legisladores de la oposición piden al MSP que vacuna contra el meningococo sea también gratuita para niños de 2 a 10 años
Foto: Subrayado. Sede de la Guardia Republicana, Montevideo. video
Reunión de autoridades

Carlos Negro encabeza una reunión de comando ampliado; uno de los temas es el aumento de homicidios
Moodys destaca a Uruguay por instituciones fuertes y política económica
CALIFICADORA INTERNACIONAL

Moody's destaca a Uruguay por instituciones fuertes y política económica

Dejá tu comentario