Carlos Negro encabeza una reunión de comando ampliado; uno de los temas es el aumento de homicidios

El ministro del Interior, Carlos Negro, encabeza este miércoles una reunión de Comando Ampliado en la sede de la Guardia Republicana, sobre la avenida José Pedro Varela, en Montevideo.

Según informaron fuentes del Ministerio del Interior a Subrayado, la jornada comenzó a las 9:00 con una reunión preparatoria de comando policial. Desde las 11:00 se desarrolla la instancia ampliada encabezada por Negro.

Entre los asuntos a tratar, está el aumento de los homicidios, añadieron las fuentes. De acuerdo con los datos oficiales presentados este lunes , los homicidios crecieron 6,6% en el primer semestre del año, con Montevideo y Canelones concentrando el incremento.

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#REITERAMOS | El ministro Carlos Negro está reunido con el comando policial ampliado. Discuten aumento de homicidios, el operativo de anoche con hinchas de Tigre en los accesos y otros procedimientos. Informa @beamare1 | https://t.co/jiejjHJQQ2 pic.twitter.com/pwbq7FPdpK — Subrayado (@Subrayado) July 22, 2026

Si bien es una reunión de coordinación que se realiza de forma habitual, la de este miércoles tiene la novedad de que se realiza en la sede de Guardia Republicana y fue convocada la prensa. En general, el encuentro se hace en el Ministerio del Interior y, al finalizar, no se realizan declaraciones.

Los medios de comunicación fueron convocados a una conferencia de prensa para las 13:00.

Por lo general, en las reuniones de comando participan el ministro del Interior, el subsecretario, el director general de Secretaría, la Dirección de la Policía Nacional, asesores y otros jerarcas convocados según los temas a tratar. También pueden ser citadas reparticiones como Policía Científica, Inteligencia o los jefes de Policía.