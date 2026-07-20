Homicidios aumentaron 6,6% en el primer semestre; Montevideo y Canelones concentran el incremento

El Ministerio del Interior presentó este lunes las cifras de delitos del primer semestre, que indica un aumento de 6,6% en los homicidios.

En los primeros seis meses de este años hubo 195 homicidios, contra 183 del primer semestre de 2025.

En cambio, si el primer semestre del año se desagrega en dos trimestres, las cifras dan una caída de 6,1% en los homicidios, 92 frente a 98 en los primeros tres meses de 2025, pero un incremento de 21,2% entre abril y junio, 103 en ese período de este año ante los 85 homicidios de los mismos tres meses del año pasado.

Seguí leyendo Los homicidios incrementaron 21,2% en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo período de 2025

#AHORA | Los homicidios aumentaron 6,6% en el primer semestre de 2026 y tres de cada cuatro fueron cometidos con armas de fuego, según datos oficiales.



"El aumento se focaliza en Montevideo y Canelones", dice el asesor Diego Sanjurjo. https://t.co/mwhYQEHq7H pic.twitter.com/yjNUSrzoom — Subrayado (@Subrayado) July 20, 2026

El director del área de estadísticas del Ministerio, Diego Sanjurjo, señaló que el aumento de los homicidios se registró en el tercer trimestre, luego de un primer trimestre con cifras a la baja.

También señaló que al ver la evolución de este delito desde el año 2013, “el pico sigue siendo 2018”, cuando hubo 224 homicidios en el primer semestre.

Destacó que tres de cada cuatro homicidios se concretó con armas de fuego, y que el incremento se concentra en Montevideo y Canelones.

En la siguiente gráfica se observa la evolución de los homicidios en cada mes, lo que muestra un descenso en los primeros tres meses y un aumento en el segundo trimestre.

"El aumento se concentró en abril, mayo y junio, y tuvo como epicentro a Montevideo y Canelones, mientras que departamentos como Rivera y Durazno registraron descensos significativos. Los heridos por arma de fuego también aumentaron (7,4 %), en contraste con variaciones menores en lesiones y amenazas", dice el informe oficial.

"En materia de violencia basada en género, se verificó una caída general: los homicidios por VBG disminuyeron 16,7 %, las denuncias de violencia doméstica y asociadas bajaron 1,1 %, y los delitos sexuales descendieron 7,1 %", detalla el informe.

El informe completo: