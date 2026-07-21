El Ministerio de Economía y la OPP anuncian que las AFAP quedarán como administradoras de cuentas previsionales

El Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) informaron que el gobierno decidió mantener a las AFAP en su función de administradoras de cuentas personales de los trabajadores afiliados al sistema previsional, por lo que desecha la fórmula del Diálogo Social de pasar todo a un organismo estatal en régimen de monopolio.

La comunicación se hizo en español y en inglés para transmitir a fondos de inversión internacionales que esperaban una definición sobre el tema, luego de los anuncios hechos al concluir las reuniones del Diálogo Social.

A fines de abril, antes del acto del PIT-CNT por el Día de los Trabajadores, el gobierno había llegado a un acuerdo en el Diálogo Social para quitar a las AFAP de ese rol, y pasar esas actividades a un organismo estatal (no había definido si fuera un ente nuevo o el BPS).

Seguí leyendo Orsi recibió a dirigentes del Sunca por falta de avances en la negociación colectiva en la construcción

Eso implicaba que no existiera más vínculo de las AFAP con los afiliados y que esas empresas, y otras, quedaran exclusivamente como agentes de inversión de fondos no individualizados, que le diera el Estado para colocar en mercados.

Esa propuesta del gobierno que fue aceptada por la Mesa Representativa del PIT-CNT en abril, ahora ha quedado atrás.

El comunicado de MEF-OPP dice que el gobierno decidió “reconocer actuales fortalezas” del sistema de jubilación por ahorro personal, que describió en:

• Organización del sistema previsional basada en tres pilares: solidario no contributivo, de reparto intergeneracional y de ahorro individual obligatorio.

• Gestión del fondo de ahorro previsional a cargo de administradoras de fondos de pensión profesionales, tanto públicas como privadas.

• Cuentas individuales del pilar de capitalización intransferibles y de propiedad de cada afiliado.

• Supervisión y regulación del sistema de acuerdo con altos estándares y mejores prácticas internacionales

Los cambios al sistema van por:

1- mayor asesoramiento al afiliado (con sistemas de información de alta calidad).

2- Ventanilla única para el trámite jubilatorio y mayor flexibilidad en la elección de AFAP.

3- Asignación de nuevos afiliados a las AFAP con licitación o de asignación competitiva.

4- Baja de la prima de seguro para jubilados.

5- Permitir a las AFAP ampliar el portafolio de inversiones.

6- Reducción de las comisiones a los afiliados.

Comunicado en español:

Comunicado en inglés: