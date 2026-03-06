RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTRO DEL INTERIOR

Carlos Negro dijo que la interpelación anunciada por Bordaberry "obedece a una necesidad política de algunos actores"

El ministro del Interior Carlos Negro recordó que hace un mes estuvo siete horas en la comisión de seguridad del Parlamento, y que Boraberry “no lo sabe porque estaba de viaje”.

Carlos-Negro-marzo-prensa

El ministro del Interior Carlos Negro fue consultado este viernes sobre la intención del senador colorado Pedro Bordaberry de interpelarlo en los próximos días.

Negro recordó que “hace un mes” estuvo en la comisión de seguridad del Parlamento “durante siete horas contestando las mismas inquietudes que anunció en la prensa el senador Bordaberry” para la futura interpelación.

“Seguramente el senador Bordaberry no lo sabe porque estaba de viaje”, comentó el ministro en rueda de prensa.

Carlos Negro con el presidente Orsi, el 1º de marzo de 2025. Foto: FocoUy
Seguí leyendo

Carlos Negro aseguró que el plan de seguridad "estaba creado ya el 1º de marzo de 2025" y que "varias medidas" ya se aplican

Negro dijo que de todas formas había adelantado que iría al Parlamento a presentar “las conclusiones del plan nacional de seguridad” que, según dijo, presentará este mes junto al presidente Orsi.

“Esta convocatoria (por la interpelación) ya nos viene bien para hacer lo que teníamos pensando de presentar las conclusiones del plan de seguridad”, dijo Negro.

Consultado acerca de si la interpelación tenía fines políticos, el ministro respondió: “Sin negar la realidad de seguridad pública, esto obedece a una necesidad política de algunos actores”.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TRAS PRUEBA PILOTO

Los bancos Citibank, Heritage, HSBC, Itaú y Bandes continuarán operando en el horario de 10 a 14 horas
LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

Caballo destrozó bicicleta de deportista profesional que entrenaba para la Vuelta Ciclista
LÍDER DE CABILDO ABIERTO

Manini firmó el libro de condolencias en la Embajada de Irán por la muerte del líder supremo Alí Jameneí
PUNTA DE RIELES

Usó cédulas de otras personas, falsificó sus firmas y obtuvo préstamos por casi 600.000 pesos; fue detenida
PARO DE ADEOM POR ASAMBLEA

"Están todos los servicios paralizados", dijo la secretaria general de Adeom Montevideo

Te puede interesar

Caso del adolescente encontrado muerto pasó a ser investigado por Homicidios; el padre está detenido video
MONTEVIDEO

Caso del adolescente encontrado muerto pasó a ser investigado por Homicidios; el padre está detenido
Carlos Negro con el presidente Orsi, el 1º de marzo de 2025. Foto: FocoUy video
MINISTRO DEL INTERIOR

Carlos Negro aseguró que el plan de seguridad "estaba creado ya el 1º de marzo de 2025" y que "varias medidas" ya se aplican
Orsi convocó Consejo de Ministros para avanzar en los proyectos y planes que anunció el 2 de marzo
PRESIDENCIA

Orsi convocó Consejo de Ministros para avanzar en los proyectos y planes que anunció el 2 de marzo

Dejá tu comentario