Carlos Negro dijo que la interpelación anunciada por Bordaberry "obedece a una necesidad política de algunos actores"

El ministro del Interior Carlos Negro fue consultado este viernes sobre la intención del senador colorado Pedro Bordaberry de interpelarlo en los próximos días.

Negro recordó que “hace un mes” estuvo en la comisión de seguridad del Parlamento “durante siete horas contestando las mismas inquietudes que anunció en la prensa el senador Bordaberry” para la futura interpelación.

“Seguramente el senador Bordaberry no lo sabe porque estaba de viaje”, comentó el ministro en rueda de prensa.

Negro dijo que de todas formas había adelantado que iría al Parlamento a presentar “las conclusiones del plan nacional de seguridad” que, según dijo, presentará este mes junto al presidente Orsi.

“Esta convocatoria (por la interpelación) ya nos viene bien para hacer lo que teníamos pensando de presentar las conclusiones del plan de seguridad”, dijo Negro.

Consultado acerca de si la interpelación tenía fines políticos, el ministro respondió: “Sin negar la realidad de seguridad pública, esto obedece a una necesidad política de algunos actores”.