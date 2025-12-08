El Ministerio del Interior presentó 92 propuestas surgidas de Encuentros por Seguridad: mirá el documento

El Ministerio del Interior presentó este lunes las propuestas elaboradas en los Encuentros por Seguridad , un proceso que reunió a todos los partidos con representación parlamentaria y a organizaciones de la sociedad civil, y que culminó con 92 iniciativas distribuidas en ocho ejes temáticos.

Dentro de esas 92 propuestas, hay 23 vinculadas a violencia basada en género y contra niñas, niños y adolescentes; 21 relativos al sistema de justicia; 15 orientados al sistema de prevención del delito y la violencia; 12 sobre narcotráfico; 7 sobre homicidios; 7 sobre armas de fuego y municiones; y 7 sobre ciberdelito y fraudes informáticos.

En el eje de homicidios, se detallaron los puntos en los que existe consenso. Se reconoció que el homicidio no es un fenómeno homogéneo y que un mayor nivel de esclarecimiento contribuye a la disuasión. También se coincidió en que el control de armas es esencial y en que la educación temprana tiene un papel clave para romper ciclos persistentes de violencia.

Sin embargo, persisten disensos importantes. Entre ellos, el impacto del lavado de activos en la prevención de homicidios, la tensión entre estrategias de focalización y los riesgos de estigmatizar determinados territorios o poblaciones, y el debate sobre el rol de la pena, dividido entre enfoques punitivos y de rehabilitación.

A partir de este diagnóstico, se plantearon iniciativas como la creación de comisarías de contexto crítico en las cinco zonas más violentas de Montevideo, la elaboración de un protocolo interinstitucional para intervenir ante heridos de arma de fuego y la creación de una Fiscalía Penitenciaria, junto con la propuesta de que las fiscalías de homicidios atiendan también las tentativas.

El segundo bloque mostró los consensos en materia de violencia basada en género y contra niñas, niños y adolescentes. Se destacó el rol central del sistema educativo para la prevención y la detección temprana, así como la necesidad de reducir la revictimización institucional. Se subrayó además que las políticas deben incorporar un enfoque interseccional y sumar la perspectiva de las víctimas, junto con un trabajo específico sobre masculinidades.

En ese mismo eje, los disensos se concentraron en la tensión entre enfoques punitivos y restaurativos, la discusión sobre la priorización presupuestal —prevención versus respuesta—, el contraste entre fortalecer servicios comunitarios o apuntar a una respuesta estatal más robusta y el debate sobre el uso de tecnología, donde se enfrentan objetivos de protección y de privacidad. Entre las iniciativas, se planteó fortalecer la respuesta judicial y la protección a víctimas con una expansión nacional de las Cámaras Gesell y capacitación de operadores, crear canales de denuncia especializados con plataformas online seguras y una línea telefónica para adolescentes testigos de violencia, y establecer una formación obligatoria y certificada en violencia basada en género para todo el funcionariado público de primera línea.

El informe.

Estas propuestas oficiarán como base para el plan de seguridad que presentará el gobierno en marzo de 2026. Mirá el documento completo.