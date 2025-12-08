RECIBÍ EL NEWSLETTER
Seguridad pública

El Ministerio del Interior presentó 92 propuestas surgidas de Encuentros por Seguridad: mirá el documento

El documento, elaborado con participación de todos los partidos y organizaciones de la sociedad civil, reúne iniciativas en ocho áreas clave, desde homicidios y narcotráfico hasta violencia basada en género, justicia y ciberdelito.

encuentros-por-seguridad-presentacion-medidas

El Ministerio del Interior presentó este lunes las propuestas elaboradas en los Encuentros por Seguridad, un proceso que reunió a todos los partidos con representación parlamentaria y a organizaciones de la sociedad civil, y que culminó con 92 iniciativas distribuidas en ocho ejes temáticos.

Dentro de esas 92 propuestas, hay 23 vinculadas a violencia basada en género y contra niñas, niños y adolescentes; 21 relativos al sistema de justicia; 15 orientados al sistema de prevención del delito y la violencia; 12 sobre narcotráfico; 7 sobre homicidios; 7 sobre armas de fuego y municiones; y 7 sobre ciberdelito y fraudes informáticos.

En el eje de homicidios, se detallaron los puntos en los que existe consenso. Se reconoció que el homicidio no es un fenómeno homogéneo y que un mayor nivel de esclarecimiento contribuye a la disuasión. También se coincidió en que el control de armas es esencial y en que la educación temprana tiene un papel clave para romper ciclos persistentes de violencia.

Foto: Subrayado. Carlos Negro, ministro del Interior.
Seguí leyendo

El ministro Negro advierte que el crimen organizado está ganando capacidad y "muta como un virus"

Sin embargo, persisten disensos importantes. Entre ellos, el impacto del lavado de activos en la prevención de homicidios, la tensión entre estrategias de focalización y los riesgos de estigmatizar determinados territorios o poblaciones, y el debate sobre el rol de la pena, dividido entre enfoques punitivos y de rehabilitación.

A partir de este diagnóstico, se plantearon iniciativas como la creación de comisarías de contexto crítico en las cinco zonas más violentas de Montevideo, la elaboración de un protocolo interinstitucional para intervenir ante heridos de arma de fuego y la creación de una Fiscalía Penitenciaria, junto con la propuesta de que las fiscalías de homicidios atiendan también las tentativas.

El segundo bloque mostró los consensos en materia de violencia basada en género y contra niñas, niños y adolescentes. Se destacó el rol central del sistema educativo para la prevención y la detección temprana, así como la necesidad de reducir la revictimización institucional. Se subrayó además que las políticas deben incorporar un enfoque interseccional y sumar la perspectiva de las víctimas, junto con un trabajo específico sobre masculinidades.

En ese mismo eje, los disensos se concentraron en la tensión entre enfoques punitivos y restaurativos, la discusión sobre la priorización presupuestal —prevención versus respuesta—, el contraste entre fortalecer servicios comunitarios o apuntar a una respuesta estatal más robusta y el debate sobre el uso de tecnología, donde se enfrentan objetivos de protección y de privacidad. Entre las iniciativas, se planteó fortalecer la respuesta judicial y la protección a víctimas con una expansión nacional de las Cámaras Gesell y capacitación de operadores, crear canales de denuncia especializados con plataformas online seguras y una línea telefónica para adolescentes testigos de violencia, y establecer una formación obligatoria y certificada en violencia basada en género para todo el funcionariado público de primera línea.

El informe.

Estas propuestas oficiarán como base para el plan de seguridad que presentará el gobierno en marzo de 2026. Mirá el documento completo.

PPT_Rojido_CierreExS_8dic

Temas de la nota

Lo más visto

Hoy te despedimos con el alma rota de dolor: el mensaje de Karina Vignola
"Hasta siempre, Gaspi"

"Hoy te despedimos con el alma rota de dolor": el mensaje de Karina Vignola
DESDE ESTE LUNES DE NOCHE

Inumet emitió aviso especial por lluvias abundantes y puntualmente copiosas, por un ciclón extratropical
LUTO EN LA COMUNICACIÓN

Falleció el conductor y actor Gaspar Valverde a los 50 años
PABLO CAGGIANI

ANEP define calendario 2026 y se plantea agregar dos días de vacaciones en setiembre
ACCESOS, ZONA CAPURRO

Conductora alcoholizada se cruzó de senda en los accesos y chocó de frente a otro auto

Te puede interesar

Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República. video
ENCUESTA EQUIPOS CONSULTORES

Evaluación de la gestión del presidente Yamandú Orsi: 36% aprueba y 36% desaprueba
Femicidio en Treinta y Tres: Ella venía con mucho miedo, avisando que esto le podía pasar, señalan desde colectivo video
Colectivo Feminista Ana Yacobazzo

Femicidio en Treinta y Tres: "Ella venía con mucho miedo, avisando que esto le podía pasar", señalan desde colectivo
Advertencia naranja por tormentas fuertes y severas. Foto: FocoUy video
DESDE ESTE LUNES DE NOCHE

Inumet emitió aviso especial por lluvias abundantes y puntualmente copiosas, por un ciclón extratropical

Dejá tu comentario