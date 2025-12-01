RECIBÍ EL NEWSLETTER

Ministro del Interior presentó plan de seguridad al Frente Amplio: "Es un punto de partida", dijo Fernando Pereira

La presentación oficial será el 8 de diciembre y el plan se aplicará desde marzo, sostuvo el presidente del Frente Amplio tras la reunión con las autoridades ministeriales.

fernando-pereira-seguridad

"Lo que se dijo en campaña por parte de todos los partidos políticos, que era necesario construir una política de Estado en materia de seguridad pública, está avanzando. Todos los partidos participaron, igual que las principales organizaciones sociales, igual que la academia y se tuvo cooperación de agencias internacionales", explicó el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, tras la reunión este lunes.

El 8 de diciembre se presentará el plan, con presencia del presidente Yamandú Orsi.

Carlos Negro, ministro del Interior.
Seguí leyendo

"Son horas y días bastante difíciles para la fuerza policial toda", dijo Carlos Negro tras asesinato del policía

"Es un punto de partida para un plan que tiene que ser como mínimo pensado a diez años, como una larga política pública que posibilite a los uruguayos vivir en paz, en un país donde uno esté cuidado", sostuvo Pereira.

"Claramente no es un problema de sensación social o de sensación térmica, como alguna vez dijimos, sino que es el problema más importante para los uruguayos", indicó Pereira.

Pereira también se refirió a la propuesta de cadena perpetua revisable que entregó el Partido Nacional y que será estudiada. "Así no opinamos, a esta velocidad nunca. El Partido Nacional le entregó al Ministerio una propuesta que naturalmente se va a estudiar", señaló.

Temas de la nota

Lo más visto

Una mujer y un hombre de 74 años fueron encontrados muertos dentro de su apartamento en Parque Batlle
INVESTIGAN COMO MUERTE DUDOSA

Una mujer y un hombre de 74 años fueron encontrados muertos dentro de su apartamento en Parque Batlle
Plaza matriz

Una persona sufrió un robo en Ciudad Vieja y usó el tótem nuevo: la Policía encontró a los autores
HOMICIDIO EN LA UNIÓN

Un homicidio por error: la historia de cómo mataron a un estudiante de UTU cuando celebraba el fin de curso
METEOROLOGÍA

Tormentas puntualmente fuertes: la advertencia de Inumet para cuatro departamentos
INTENDENTE DE MONTEVIDEO

Mario Bergara dijo que la IMM evalúa estacionamiento tarifado en Pocitos, Punta Carretas y Carrasco

Te puede interesar

Ministro del Interior presentó plan de seguridad al Frente Amplio: Es un punto de partida, dijo Fernando Pereira
Política

Ministro del Interior presentó plan de seguridad al Frente Amplio: "Es un punto de partida", dijo Fernando Pereira
Hombre atropelló a un motociclista, lo mató y está prófugo: familia de la víctima se moviliza por justicia video
MOVILIZACIÓN EN GARZÓN Y MÁXIMO SANTOS

Hombre atropelló a un motociclista, lo mató y está prófugo: familia de la víctima se moviliza por justicia
Exvocero del Ejército fue imputado por abuso sexual y se dispuso su prisión preventiva hasta marzo de 2026
FISCALÍA DE DELITOS SEXUALES

Exvocero del Ejército fue imputado por abuso sexual y se dispuso su prisión preventiva hasta marzo de 2026

Dejá tu comentario