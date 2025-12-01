Ministro del Interior presentó plan de seguridad al Frente Amplio: "Es un punto de partida", dijo Fernando Pereira

El ministro del Interior , Carlos Negro, presentó al Frente Amplio el Plan Nacional de Seguridad que se aplicará desde marzo de 2026.

"Lo que se dijo en campaña por parte de todos los partidos políticos, que era necesario construir una política de Estado en materia de seguridad pública, está avanzando. Todos los partidos participaron, igual que las principales organizaciones sociales, igual que la academia y se tuvo cooperación de agencias internacionales", explicó el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, tras la reunión este lunes.

El 8 de diciembre se presentará el plan, con presencia del presidente Yamandú Orsi.

"Es un punto de partida para un plan que tiene que ser como mínimo pensado a diez años, como una larga política pública que posibilite a los uruguayos vivir en paz, en un país donde uno esté cuidado", sostuvo Pereira.

"Claramente no es un problema de sensación social o de sensación térmica, como alguna vez dijimos, sino que es el problema más importante para los uruguayos", indicó Pereira.

Pereira también se refirió a la propuesta de cadena perpetua revisable que entregó el Partido Nacional y que será estudiada. "Así no opinamos, a esta velocidad nunca. El Partido Nacional le entregó al Ministerio una propuesta que naturalmente se va a estudiar", señaló.