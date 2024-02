"Tiene cara de lacayo, se dobla y mueve la cola cuando sus amos del norte le dan órdenes. Que alguien me niegue que es Lacalle Pou? Le valdría mejor atender los problemas del pueblo de Uruguay en lugar de inmiscuirse en los asuntos de Venezuela", expresó Rodríguez en la red social X.

Lacalle Pou dijo en la noche de este lunes, en Artigas: "Cuando se carece de argumentos se recurre al agravio. Ya que están tan interesados en lo que nosotros dijimos, habría que justificar un régimen como el que llevan adelante hace mucho tiempo, presos políticos, elecciones que no son transparentes. Habría que hacer una reflexión sobre si se quiere una democracia plena o no. No deberían sorprenderse si ellos son los que llevan adelante este tipo de reacciones".