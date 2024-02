"Rompe los ojos, es una dictadura", dijo Lacalle Pou sobre la situación en Venezuela

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió este domingo a la situación política de Venezuela . "Es claro, rompe los ojos, es una dictadura, no hay elecciones libres", expresó.

Y agregó: "Hoy otra persona fue detenida injustamente. El que no lo quiere decir por algo es, porque si ladra tiene cuatro patas y muerde la cola, si alguien no me dice que es un perro, por algo será", expresó.