Cardama: senador del MPP dijo que la oposición se concentra en defender a Javier García, y no al Estado uruguayo

El senador del Frente Amplio Nicolás Viera ( MPP ) aseguró que la reacción de la oposición , en especial del Partido Nacional por el caso Cardama , fue defender a Javier García , y no al Estado uruguayo.

“El gobierno se puso en defensa de la sociedad uruguaya y en defensa del Estado. Por ahora lo que hemos visto, todas las opiniones públicas de la oposición es defender a Javier García. Evidentemente que es el principal actor, junto con el presidente Lacalle Pou y con el exministro Castaingdebat de toda esta situación. Se han puesto en defensa de eso, no en defensa de los recursos del Estado, no en defensa del interés nacional. Allá ellos”, dijo Viera este viernes en el programa Arriba Gente de Canal 10.

Viera dijo que la bancada del Frente Amplio analizará las acciones políticas a seguir en el Parlamento, que pueden derivar en una comisión investigadora, pero adelantó que no tienen apuro y que esperaran el avance de la investigación administrativa en el Ministerio de Defensa y de las denuncias ante Fiscalía que el gobierno presentará este viernes de tarde.

Presiones de Estados Unidos

El senador del MPP habló de supuestas “presiones” del gobierno de Estados Unidos (en la administración de Joe Biden) para que Uruguay no contratara un astillero en China y se inclinara por el español Cardama.

“Es cierto que en un primer momento los elementos que hacían que el Estado uruguayo contratara una empresa china fueron descartados, presuntamente por presiones de norteamérica. Bueno, eso, ni Javier García ni nadie lo está diciendo. Entonces, ¿cómo el Frente Amplio no iba a denunciar eso en su momento cuando esto es una insistencia permanente para contratar a Cardama?”, dijo Viera.

Consultado si sostiene que hubo presiones de Estados Unidos, Viera respondió: “Si, lo digo, porque ha sido noticia pública además, investigaciones periodísticas han manifestado eso. Las intenciones de Estados Unidos aparentemente es que Uruguay no compre armamento ni nada que tenga que ver con armas a China”.

Acerca de las responsabilidades políticas y administrativas, agregó: “Creo que hay decisiones políticas muy mal tomadas. Porque si Presidencia de la República, en 48 horas pudo saber las características que tiene esta empresa, este banco europeo con sede en el Reino Unido, que no existe básicamente, Castaingdebat, cuando firmó el aval, ¿no pudo investigar?”

¿Coimas?

Consultado sobre si cree que hubo coimas en el proceso, Viera no lo descartó: “Eso es una gran duda. Yo creo que errores administrativos puede haber. Hay serios errores de definición política y puede existir, siempre puede existir, pero hay que comprobarlo, no es tan fácil denunciar que alguien se la lleva. Yo no me animo a decir eso, aún, porque elementos no tengo, pero no es descartable la hipótesis”.