Cardama se retiró de la conciliación judicial con el gobierno y Orsi reitera que "la razón" está de su lado

Consultado sobre la decisión de la empresa Cardama de retirarse de la conciliación judicial iniciada con el Estado tras la rescisión del contrato por parte del gobierno, el presidente Orsi dijo este jueves que se enteró por la prensa y que eso, en principio, no cambia la estrategia legal que sigue adelante el Poder Ejecutivo para recuperar el dinero ya pago al astillero español (cerca de 30 millones de dólares) y, por otro lado, conseguir las patrulleras oceánicas para la custodia del mar territorial uruguayo.

“Tenemos que ver cómo nos resarcimos, tenemos que ver por supuesto cómo conseguimos las patrulleras, y a su vez, el privado tiene que también elegir su camino para no salir más perjudicado de lo que está, son cosas normales”, respondió Orsi ante la consulta sobre lo que informa el semanario Búsqueda.

Acerca de si entiende que la decisión de Cardama de retirarse de la conciliación judicial le da la razón al gobierno, Orsi agregó: “Yo lo supe por la prensa, llegué anoche de Chile, pero bueno, no sé si nos da la razón, la razón la tenemos porque consideramos que no es un buen negocio para Uruguay y era riesgoso seguirlo”.

Y ante la pregunta de si esto cambia la estrategia del gobierno, respondió: “No, no me imagino, quizás algún técnico me diga mirá, tenemos que cambiar algo, pero hoy estamos enfocados en encontrar las herramientas para el control del mar territorial y de la costa”.

Según supo Subrayado con fuentes de Presidencia, lo que resolvió Cardama fue solicitar la suspensión de la audiencia de conciliación prevista para el 16 de marzo.

La presentación de Cardama ante el juzgado de conciliación buscaba un resarcimiento económico por la rescisión del contrato.

En Presidencia desconocen si Cardama tomará nuevas acciones legales de otro tipo, a otro nivel judicial.

Subrayado consultó a Mario Cardama, dueño del astillero español, y respondió que “no es momento de hacer declaraciones”.