Cantantes de cumbia, folclore y tango; una mae y polémico sindicalista integran la nueva lista al Senado del MPP

Dos cantantes mujeres, un referente de la cumbia, una mae umbandista, un sindicalista muy popular, una médica pediatra, el hijo de un gran caudillo blanco, un ex dirigente ruralista, una cantante de tango, una destacada periodista de televisión, un ícono del canto popular, una ex intendenta del interior y un ex intendente de Montevideo, integran la lista al Senado del Movimiento de Participación Popular (MPP) que según los sondeos de intención de voto tiende a ser la lista más votada a nivel nacional.