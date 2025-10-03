RECIBÍ EL NEWSLETTER

Cancillería inició sumario al exministro Bustillo por el pasaporte a Marset y entregó expediente a Fiscalía

Bustillo renunció como canciller el 1 de noviembre de 2023. El sumario fue resuelto tras una investigación administrativa que comenzó tras el cambio de gobierno.

Francisco Bustillo. Foto: Foco UY

La Cancillería uruguaya inició un sumario al exministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, por el pasaporte que fue entregado al narcotraficante Sebastián Marset, informaron fuentes del gobierno a Subrayado.

Además, el expediente que surgió a raíz de la investigación administrativa iniciada cuando asumió el nuevo gobierno y que derivó en el sumario fue entregado en Fiscalía este viernes.

Bustillo renunció como canciller el 1 de noviembre de 2023, luego de que se difundieran audios de una conversación con la exsubsecretaria Carolina Ache en la que le pedía que eliminara chats con su par en el Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, sobre Marset. En ese momento, Bustillo aseguró que Ache "descontextualizó conversaciones y obró de mala fe".

A nivel de Fiscalía, la causa sobre el pasaporte a Marset fue archivada en setiembre de 2024, pero no así la causa derivada que investigaba la destrucción de documentos denunciada por Ache.

