"Ministros y subsecretarios faltaron a la verdad y ocultaron información", dice el fiscal tras archivar caso de pasaporte a Marset

También señaló que "el sistema de seguridad nacional no estuvo a la altura de las circunstancias porque las comunicaciones entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores no se manejaron con el profesionalismo requerido en la instancia". Así lo indicó en el dictamen al que accedió Subrayado.

Y citó un ejemplo: "Puede señalarse claramente el acuerdo existente entre los representantes ministeriales para ocultarle a los Senadores de la República el tenor de las comunicaciones cursadas entre el subsecretario del Ministerio del Interior Dr. Guillermo Maciel y la vicecanciller Dra. Carolina Ache, en las cuales se daba cuenta que Sebastián Marset era un narcotraficante uruguayo muy peligroso y pesado, y que a su vez sería terrible que fuera liberado. No obstante lo reprochable de dicho accionar faltar a la verdad y ocultar información a la Cámara de Senadores– el mismo escapa al ámbito de competencia de estos representantes del Ministerio Público".

Machado archivó la investigación porque "no surgen elementos que permitan sustentar que los imputados hayan incurrido en conductas merecedoras de reproche penal", señala.

Otro de los puntos que dejó en consideración es que, en la entrega del pasaporte, "el sistema de seguridad nacional no estuvo a la altura de las circunstancias". "No porque no hubiera que entregarle el pasaporte a Sebastián Marset –pues era un derecho que le asistía– sino porque las comunicaciones entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores no se manejaron con el profesionalismo requerido en la instancia. Dada la relevancia del asunto y la jerarquía de los interlocutores era exigible una mayor diligencia y un mayor celo en el tratamiento de la situación".

Y agregó: "Veamos pues, por un lado la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas le solicitaba al subsecretario del Ministerio Interior información sobre Sebastián Marset. A su vez, fue en dicho contexto que el Dr. Guillermo Maciel transmitió la consulta mediante mensajes de WhatsApp –vía informal– a la vicecanciller diciéndole: “un narco uruguayo muy peligroso y pesado y que sería terrible que fuese liberado”.

La Fiscalía publicó luego el dictamen.