Vecino del hombre hallado muerto frente a su casa se entregó y confesó a la Policía ser el autor del homicidio

Se entregó a la Policía el autor del homicidio de un joven de 36 años ocurrido en la zona de los barrios Peñarol y Casavalle.

Personal del Departamento de Homicidios llegó al lugar y constató la presencia de un vecino de 40 años que estaba a la defensiva, cuando los efectivos le preguntaron si lo conocía.

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que el individuo se quebró y confesó ser el autor del crimen. Dijo a la Policía que estaba fumando pasta base en su casa cuando en determinado momento salió, vio al hombre, tomó un fierro y comenzó a golpearlo hasta darle muerte.

El caso

Un hombre de 36 años fue hallado sin vida este jueves frente a la puerta de su casa, ubicada en Petrona Viera y Camino Domingo Arena.

La víctima no contaba con antecedentes penales y tenía consumo problemático de drogas, según información a la que accedió Subrayado. El cuerpo presentaba un fuerte golpe en la cabeza. La causa de la muerte será determinada por las pericias forenses.

El hombre había sido visto con vida el miércoles y fue hallado por su hermana este jueves sobre el mediodía cuando salió de la vivienda.

Testimonio madre

La madre del joven asesinado dijo a Subrayado que su hijo era consumidor de pasta base, hacía limpieza para algunos vecinos, pero tenía problemas con algunos de ellos, principalmente con el hombre que vive pegado. "Ya lo había amenazado que lo iba a matar y después otros vecinos que le han pegado (...) yo quiero justicia por la muerte de mi hijo".