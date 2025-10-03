El ministro del Interior, Carlos Negro, reiteró este viernes el proyecto que prevé la instalación de pórticos en la zona metropolitana y en las fronteras para "tener un control total de los vehículos que circulan" en el país.
Interior prevé instalar pórticos para tener control total de vehículos en zona metropolitana y en fronteras
El objetivo es controlar "vehículos, caras y celulares que circulan por los caminos del país", afirmó el ministro Carlos Negro. El sistema buscará evitar delitos y perseguir a delincuentes.
El objetivo es controlar "vehículos, caras y celulares que circulan por los caminos del país", remarcó el jerarca. Negro indicó que se prevé una cobertura integral que permita tener un control total y absoluto de quienes circulan.
"Todo lo que podamos invertir en tecnología lo vamos a hacer. Tenemos recursos limitados, todos lo sabemos", indicó.
La nueva tecnología proyecta la instalación de tótems en lugares públicos con cámaras 360º y botón de pánico "para devolverle esos espacios públicos a los vecinos", acotó Negro.
