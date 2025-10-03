RECIBÍ EL NEWSLETTER
A PRISIÓN POR VARIOS DELITOS

Imputaron a los dos detenidos por el atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero

Los dos hombres fueron imputados por asociación para delinquir, receptación, incendio, atentado agravado y estrago.

allanamiento-brazo-oriental-dos-detenidos-atentado-monica-ferrero-sospechosos

La Justicia Penal imputó este viernes a los dos hombres que estaban detenidos por el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ocurrido en su casa en la madrugada del pasado domingo.

La fiscal de Estupefacientes de 4º turno, Angelita Romano logró la formalización de la investigación con respecto a los dos detenidos por asociación para delinquir, receptación, incendio, atentado agravado (uno como cómplice y el otro como coautor) y estrago.

Para ambos se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva hasta el 2 de marzo de 2026, mientras continúa la investigación.

fiscal resuelve hoy si imputa y envia a prision al ultimo detenido por el atentado a monica ferrero
Seguí leyendo

Fiscal resuelve hoy si imputa y envía a prisión al último detenido por el atentado a Mónica Ferrero

Uno de los indagados había sido detenido el miércoles de noche y el otro este viernes en el marco de la investigación por el ataque ocurrido en la madrugada del 28 de setiembre de madrugada en la casa de Ferrero.

Por este caso, ya fue imputado y enviado a prisión un delincuente señalado como cómplice al participar en la logística y armado del atentado. Era el conductor del vehículo en el escaparon los atacantes.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MADRUGADA DEL DOMINGO

"Va a explotar, hay que estar atentos ya que puede registrarse algún evento importante de tormentas fuertes", anunció Nubel Cisneros
en plácido ellauri, montevideo

Delincuentes dispararon ante una multitud durante el ensayo de una comparsa: hay tres mujeres graves
A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

Vecino del hombre hallado muerto frente a su casa se entregó y confesó a la Policía ser el autor del homicidio
EXCLUSIVO SUBRAYADO

"Nos sentíamos como animales, nos decían perros": la experiencia de un uruguayo deportado por Trump
ASUNCIÓN

Asesinan a exjefe de cárcel de Paraguay donde cumple pena esposa de Sebastián Marset

Te puede interesar

Imputaron a los dos detenidos por el atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero
A PRISIÓN POR VARIOS DELITOS

Imputaron a los dos detenidos por el atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero
Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes a partir de la noche del sábado
ADVERTENCIA A LA POBLACIÓN

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes a partir de la noche del sábado
El IPC subió 0,42% en setiembre y la inflación anual quedó en 4,25%
PRECIOS AL CONSUMO

El IPC subió 0,42% en setiembre y la inflación anual quedó en 4,25%

Dejá tu comentario