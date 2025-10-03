Imputaron a los dos detenidos por el atentado contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero

La Justicia Penal imputó este viernes a los dos hombres que estaban detenidos por el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero , ocurrido en su casa en la madrugada del pasado domingo.

La fiscal de Estupefacientes de 4º turno, Angelita Romano logró la formalización de la investigación con respecto a los dos detenidos por asociación para delinquir, receptación, incendio, atentado agravado (uno como cómplice y el otro como coautor) y estrago.

Para ambos se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva hasta el 2 de marzo de 2026, mientras continúa la investigación.

Uno de los indagados había sido detenido el miércoles de noche y el otro este viernes en el marco de la investigación por el ataque ocurrido en la madrugada del 28 de setiembre de madrugada en la casa de Ferrero.

Por este caso, ya fue imputado y enviado a prisión un delincuente señalado como cómplice al participar en la logística y armado del atentado. Era el conductor del vehículo en el escaparon los atacantes.