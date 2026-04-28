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GOBIERNO

Olesker pasa de ASSE a vice de Industria en lugar de Eugenia Villar, que va a Presidencia: "Un cambio que vino bien", dijo Orsi

"No me llegó a mí ningún tipo de cuestionamiento”, respondió el presidente de la República sobre las renuncias en el Ministerio de Salud Pública.

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Daniel Olesker deja la vicepresidencia de ASSE y pasa a desempeñarse como subsecretario del Ministerio de Industria. La actual subsecretaria, Eugenia Villar, trabajará en la Presidencia de la República, a nivel de Jurídica del Estado y litigios, y “en aras de ir delineando lo que sería un Ministerio de Justicia”, señaló el presidente Yamandú Orsi sobre los cambios.

“Es un cambio que vino bien, que lo analizamos con los distintos ministerios, con la ministra y el ministro. Además, yo con Daniel hablaba mucho de economía y hace mucho que no hablamos. Hablamos de otra cosa, creo que puede hacer un gran aporte. Es un cambio de piezas y veremos porque hay otras responsabilidades que también cambian”, sostuvo el mandatario sobre el perfil de Olesker para Industria.

Orsi fue consultado sobre las renuncias en Salud Pública, donde en los últimos días se comunicó la salida de Fernanda Nozar como directora de Salud y de Gilberto Ríos como subdirector y si hay diferencias internas en la gestión. “Por lo que me dijeron, Nozar asciende a grado 5 en su área, su especialidad, y Ríos ya había dicho que se iba a retirar, que había cumplido un ciclo. No me llegó a mí ningún tipo de cuestionamiento”, aseguró.

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