SISTEMA DE EMERGENCIAS

Caída de árboles y tendido eléctrico, voladura de techos, calles cortadas e inundaciones por los vientos fuertes

Los departamentos más afectados son Maldonado, Canelones y Montevideo. Personal de las Intendencias, los Centros Coordinadores de Emergencias, UTE y Bomberos trabajan en las zonas afectadas.

El Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Canelones registró 103 solicitudes de intervención: 44 por afectaciones en arbolado, 17 por calles cortadas, 3 por inundaciones y 39 por daños en el tendido eléctrico. Del total, 37 solicitudes estaban en proceso, 4 finalizadas y 62 pendientes. La prioridad se da a las que representen mayor riesgo a la población.

La zona más afectada fue la zona costera, principalmente por la caída de árboles. Equipos de la Intendencia de Canelones y del Cecoed departamental trabajaban intensamente este sábado.

hay mas de 17.000 clientes de ute sin luz en todo el pais; canelones y salto, los departamentos mas afectados
Hay más de 17.000 clientes de UTE sin luz en todo el país; Canelones y Salto, los departamentos más afectados

En Montevideo, hasta la hora 11, el Cecoed recepcionó 22 denuncias por caídas de ramas, árboles, obstrucción en boca tormentas, problemas de alumbrado y saneamiento.

En Maldonado, el balance primario del Cecoced departamental es decenas de árboles caídos en Maldonado y Punta del Este, daños estructurales, voladura de algunos techos livianos y cientos de afectados sin luz en José Ignacio.

Las autoridades advirtieron de árboles caídos en la zona de Plaza México hacia San Rafael, en particular en Rincón del Indio, Playa Mansa, en ruta 12 y de menor porte en barrios de Maldonado, centro.

Desde Bomberos, se indicó a Subrayado que en Maldonado se registraron unos 14 árboles caídos en la capital departamental, 4 en Piriápolis y 2 en José Ignacio.

