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DETENIDOS EN MALDONADO

Un hombre imputado y otro con medidas limitativas por tres casos de cuento del tío por $1.350.000 y USD 38.000

Las estafas ocurrieron los días 23 y 28 de octubre, en las que tres adultos mayores recibieron llamadas a través de las cuales los engañaban y hacían vaciar sus cuentas o recurrir a préstamos.

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Un hombre fue imputado y a otro se le impusieron medidas limitativas por tres casos de estafas mediante la modalidad del cuento del tío en Maldonado por las que se hicieron de 1.350.000 pesos y 38.000 dólares.

Las estafas ocurrieron los días 23 y 28 de octubre, en las que tres adultos mayores recibieron llamadas telefónicas a través de las cuales los estafadores los engañaban y hacían a las víctimas vaciar sus cuentas bancarias o recurrir a préstamos en diferentes instituciones financieras.

En uno de los casos, el delincuente dijo ser un funcionario público que iba a ayudar a la víctima ante supuestas irregularidades en los movimientos de su cuenta. En los otros dos, se hacían pasar por abogado de un familiar que tenía problemas con la Justicia y necesitaba dinero tras haber protagonizando un siniestro de tránsito.

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Policías de Hechos Complejos se hicieron cargo de las actuaciones y pudieron identificar a los estafadores, dos hombres de 27 y 36 años con antecedentes penales, que fueron detenidos el jueves en la Parada 12 de la Playa Mansa.

Este viernes, fueron derivados a la Justicia que dispuso la imputación de uno de ellos por tres delitos de estafa agravados y un delito de asociación para delinquir. Como medida cautelar deberá cumplir arresto domiciliario total con tobillera electrónica por 120 días. En tanto, para el segundo se le impusieron medidas limitativas como la obligación de fijar domicilio y prohibición de salir del país por el mismo plazo.

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