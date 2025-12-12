El Ministerio del Interior pidió ayuda a la población para encontrar a Lucas Labandeira Rodríguez, de 29 años, quien está desaparecido desde el 10 de diciembre. Es oriundo de Maldonado y vive con su padre en el barrio Pinares.
Buscan a un joven de 29 años desaparecido en Maldonado: fue visto en una ruta cerca de Aiguá
El Ministerio del Interior pidió colaboración a la población para ubicar al joven, que vive con su padre en la ciudad de Maldonado pero que no hay novedades de él desde hace más de dos días.
La familia hizo la denuncia y sus allegados también lo buscan por su cuenta. Su madre, Andrea, dijo a Subrayado que en las últimas horas recibió información de que Lucas habría sido visto en el kilómetro 35 de la ruta 39, rumbo a Aiguá.
La Policía revisa cámaras de videovigilancia para intentar reconstruir sus últimos movimientos.
Lucas fue visto por última vez el 10 de diciembre. Al momento llevaba pantalón negro y championes negros Adidas. Es de complexión delgada, tiene cabello corto y un tatuaje de una cruz con alas en el cuello, un detalle que puede ayudar a identificarlo.
El Ministerio del Interior pide que cualquier persona que tenga datos sobre su paradero se comunique de inmediato al 911, al 2030 4638 de Personas Ausentes, al correo [email protected], o se acerque a la seccional policial más cercana.
