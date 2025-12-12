Buscan a un joven de 29 años desaparecido en Maldonado: fue visto en una ruta cerca de Aiguá

El Ministerio del Interior pidió ayuda a la población para encontrar a Lucas Labandeira Rodríguez, de 29 años, quien está desaparecido desde el 10 de diciembre. Es oriundo de Maldonado y vive con su padre en el barrio Pinares.

La familia hizo la denuncia y sus allegados también lo buscan por su cuenta. Su madre, Andrea, dijo a Subrayado que en las últimas horas recibió información de que Lucas habría sido visto en el kilómetro 35 de la ruta 39, rumbo a Aiguá .

Seguí leyendo Operación Cleaning: seis detenidos en allanamientos y la incautación de droga, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos

Lucas fue visto por última vez el 10 de diciembre. Al momento llevaba pantalón negro y championes negros Adidas. Es de complexión delgada, tiene cabello corto y un tatuaje de una cruz con alas en el cuello, un detalle que puede ayudar a identificarlo.

El Ministerio del Interior pide que cualquier persona que tenga datos sobre su paradero se comunique de inmediato al 911, al 2030 4638 de Personas Ausentes, al correo [email protected], o se acerque a la seccional policial más cercana.