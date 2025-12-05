Operación Cleaning: seis detenidos en allanamientos y la incautación de droga, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos

La Jefatura de Policía de Maldonado llevó adelante la Operación Cleaning con allanamientos y múltiples incautaciones que terminaron con seis detenidos .

La Brigada Departamental Antidrogas con apoyo de la Guardia Republicana, PADO II y policías de la Seccional 1°, allanaron puntos de venta de estupefacientes ubicados en los barrios San Antonio y Maldonado Nuevo.

En el primero de los barrios, fueron detenidos tres hombres mayores de edad con antecedentes penales. Además, los efectivos incautaron 81 envoltorios de sustancia blanca, 20.940 pesos, una motocicleta hurtada el día anterior a un funcionario policial, balanzas de precisión, handys, cámaras de seguridad y aparatos electrónicos.

Por otra parte, en el barrio Maldonado Nuevo fueron detenidos dos hombres y una mujer mayores de edad, todos con antecedentes penales. Además, incautaron sustancia blanca, sustancia vegetal, una balanza de precisión, $ 7.650 y aparatos electrónicos.

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, dijo a Subrayado que los vecinos de dichos barrios estaban preocupados por la creciente venta de drogas en la zona.