OSE aprobó plan de obras para la construcción de una nueva planta potabilizadora en el río Santa Lucía

La planta estará ubicada en la zona del río Santa Lucía, en un terreno contiguo a la actual de Aguas Corrientes, Canelones. El director por la oposición votó en contra.

ose-fachada-predio-central-foco-uy

El Directorio de OSE aprobó el plan de obras para la construcción de una nueva planta potabilizadora que estará ubicada en la zona del río Santa Lucía, en un terreno contiguo a la actual de Aguas Corrientes, en el departamento de Canelones.

La obra fue anunciada en julio pasado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, tras confirmar el desistimiento del gobierno en construir la planta potabilizadora en Arazatí, tal como había licitado la administración de Lacalle Pou.

La nueva planta tendrá una capacidad de 200.000 metros cúbicos diarios de agua potable, lo que sumados a la usina de Aguas Corrientes, tendrá una disponibilidad total de cerca de 900.000 metros cúbicos. La gestión de la nueva potabilizadora estará a cargo de OSE.

La obra incluye una aductora de 40 kilómetros de longitud hasta Cuchilla Pereira, punto en el que el agua ingresa al sistema de abastecimiento de Montevideo.

El objetivo del gobierno con esta nueva obra es garantizar el abastecimiento de agua potable hasta el año 2045, con un costo que será un tercio más barato que la previsión para el proyecto en Arazatí.

Además, el contrato que renegoció el gobierno de Orsi prevé la construcción de una represa en el arroyo Solís Chico, que aportará una reserva de agua bruta de 6 millones de metros cúbicos, junto a una potabilizadora de pequeño porte con capacidad de 24.000 metros cúbicos diarios, para cubrir la demanda de agua potable en la Costa de Oro, desde Jaureguiberry hasta el arroyo Pando.

A favor del plan de obras votaron el presidente de OSE, Pablo Ferreri, y el vicepresidente, Guillermo Caraballo. En contra, lo hizo el director en representación de la oposición, José Amy. El proyecto pasó a Presidencia de República y luego irá al Tribunal de Cuentas de la República (TCR) para su consideración.

OSE aprobó plan de obras para la construcción de una nueva planta potabilizadora en el río Santa Lucía
PLAN A PRESIDENCIA Y TCR

OSE aprobó plan de obras para la construcción de una nueva planta potabilizadora en el río Santa Lucía
