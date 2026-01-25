Buscan a un joven de 18 años por el homicidio de Jonathan Cancela, asesinado por error el 25 de noviembre

Piden colaboración para ubicar a un joven de 18 años buscado por un homicidio que ocurrió el 25 de noviembre en Montevideo.

El Ministerio del Interior difundió la imagen del joven Eduardo Sebastián Mac Eachen Garrido. Las vías de contacto son el 911, 08005000 para denuncia anónima o ante una seccional próxima.

En ese mismo hecho, otra persona, que no era conocida para los jóvenes, resultó herida de bala. El ataque iba dirigido a él y una bala perdida alcanzó a Jonathan.

EL CASO

El crimen por el que es buscado es el de un joven de 28 años asesinado a las 23:00 horas del 25 de noviembre de 2025, cuando se encontraba en avenida 8 de Octubre esquina Vicenza, a una cuadra del Intercambiador Belloni en el barrio montevideano Flor de Maroñas.

La víctima era Jonathan Cancela y el martes 25 de noviembre había conseguido terminar de cursar el Ciclo Básico en el programa Rumbo de la UTU, cuando fue víctima de un homicidio por error.

Estudiaba en el centro educativo que está ubicado en Larravide y Joanicó, en La Unión, donde hizo amigos y era referente.

Sobre las 22:30 de la noche de ese martes salió de la UTU con dos de sus compañeros y emprendió viaje caminando por 8 de Octubre hacia el intercambiador Belloni.

Pero, al llegar al cruce de 8 de Octubre y Vicenza, casi llegando al intercambiador Belloni, todo cambió.

Se sintió un disparo. Los amigos se miraron, se asustaron, corrieron. Pero Jonathan había caído. Tenía un disparo en la cabeza.