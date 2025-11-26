RECIBÍ EL NEWSLETTER
Flor de maroñas

Homicidio a una cuadra del Intercambiador Belloni: atacaron a tiros a un hombre de 28 años

El homicidio ocurrió en 8 de Octubre esquina Vicenza, en el barrio Flor de Maroñas. Otro hombre también fue herido, recibió un disparo en una pierna.

Zona del Intercambiador Belloni, avenida 8 de Octubre, Montevideo.&nbsp;

Zona del Intercambiador Belloni, avenida 8 de Octubre, Montevideo. 

Un paraguayo de 28 años fue asesinado a las once de la noche de este martes cuando se encontraba en avenida 8 de Octubre esquina Vicenza, a una cuadra del Intercambiador Belloni en el barrio montevideano Flor de Maroñas.

El homicidio ocurrió luego de un ataque a tiros en la calle, en el que también resultó herido otro hombre, quien recibió un impacto en la pierna derecha.

Ambas víctimas fueron trasladadas por policías del PADO al hospital Pasteur donde, una hora más tarde, el paraguayo —que no contaba con antecedentes penales— murió. Le habían disparado en la cabeza.

En tanto, el otro herido se encuentra fuera de peligro, señala la información del caso a la que accedió Subrayado.

La investigación de los crímenes está a cargo del Departamento de Homicidios, cuyos efectivos hallaron un casquillo y manchas de sangre en la escena. El lugar fue periciado por la Policía Científica, a fin de recabar evidencia y dar con el o los responsables.

