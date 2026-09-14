El presidente Yamandú Orsi definió este lunes como "un homenaje a un compromiso histórico de Uruguay" la ceremonia de celebración por los 80 años de la relación entre el país y el Banco Mundial.
Vicepresidenta del BM en Uruguay: "la competitividad está pasando del diagnóstico a una agenda concreta de reformas"
Susana Cordeiro destacó el avance en el proyecto de ley de competitividad del Poder Ejecutivo que está en el Parlamento.
El mandatario recordó que Uruguay fue uno de los primeros miembros que adhirieron a la propuesta en la posguerra, "donde el multilateralismo era la salida y consideramos que lo sigue siendo", reafirmó.
Orsi agradeció la presencia del contador Enrique Iglesias en el acto que contó con la participación de expresidentes y exministros de Economía y Finanzas. El presidente sostuvo que se debe continuar honrando los aciertos de la época y que el primer acuerdo fue en la década de 1950 para la ampliación de la red eléctrica y la telefonía en el país.
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Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, destacó que Uruguay está centrado en reformas microeconómicas para acelerar el crecimiento y la competitividad.
El titular del equipo económico sostuvo que el país puede centrarse en esas reformas porque antes trabajó en estabilidad macroeconómica y en la generación de confianza internacional.
En tanto, la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro, aseguró que "la competitividad es una agenda integrada por capital humano, tecnología, financiamiento, infraestructura, apertura e innovación" e instó a reforzarse entre sí.
Cordeiro destacó como un avance la presentación del proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida. "Es un paso clave en esta agenda", dijo y valoró el énfasis en la simplificación de trámites, la facilitación del comercio, la promoción de la competencia, la innovación y la inversión.
La aprobación en el Senado "envía una señal muy positiva", donde "la competitividad está pasando del diagnóstico a una agenda concreta de reformas". Cordeiro destacó la tradición de diálogo y la construcción de consensos, las que se deben preservar como fortaleza.
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