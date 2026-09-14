Vicepresidenta del BM en Uruguay: "la competitividad está pasando del diagnóstico a una agenda concreta de reformas"

El presidente Yamandú Orsi definió este lunes como "un homenaje a un compromiso histórico de Uruguay" la ceremonia de celebración por los 80 años de la relación entre el país y el Banco Mundial.

El mandatario recordó que Uruguay fue uno de los primeros miembros que adhirieron a la propuesta en la posguerra, "donde el multilateralismo era la salida y consideramos que lo sigue siendo", reafirmó.

Orsi agradeció la presencia del contador Enrique Iglesias en el acto que contó con la participación de expresidentes y exministros de Economía y Finanzas. El presidente sostuvo que se debe continuar honrando los aciertos de la época y que el primer acuerdo fue en la década de 1950 para la ampliación de la red eléctrica y la telefonía en el país.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, destacó que Uruguay está centrado en reformas microeconómicas para acelerar el crecimiento y la competitividad.

El titular del equipo económico sostuvo que el país puede centrarse en esas reformas porque antes trabajó en estabilidad macroeconómica y en la generación de confianza internacional.

En tanto, la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro, aseguró que "la competitividad es una agenda integrada por capital humano, tecnología, financiamiento, infraestructura, apertura e innovación" e instó a reforzarse entre sí.

Cordeiro destacó como un avance la presentación del proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida. "Es un paso clave en esta agenda", dijo y valoró el énfasis en la simplificación de trámites, la facilitación del comercio, la promoción de la competencia, la innovación y la inversión.

La aprobación en el Senado "envía una señal muy positiva", donde "la competitividad está pasando del diagnóstico a una agenda concreta de reformas". Cordeiro destacó la tradición de diálogo y la construcción de consensos, las que se deben preservar como fortaleza.