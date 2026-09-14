RECIBÍ EL NEWSLETTER
SUSANA CORDEIRO

Vicepresidenta del BM en Uruguay: "la competitividad está pasando del diagnóstico a una agenda concreta de reformas"

Susana Cordeiro destacó el avance en el proyecto de ley de competitividad del Poder Ejecutivo que está en el Parlamento.

ministros-economia-homenaje-80-años-banco-mundial-uruguay

El presidente Yamandú Orsi definió este lunes como "un homenaje a un compromiso histórico de Uruguay" la ceremonia de celebración por los 80 años de la relación entre el país y el Banco Mundial.

El mandatario recordó que Uruguay fue uno de los primeros miembros que adhirieron a la propuesta en la posguerra, "donde el multilateralismo era la salida y consideramos que lo sigue siendo", reafirmó.

Orsi agradeció la presencia del contador Enrique Iglesias en el acto que contó con la participación de expresidentes y exministros de Economía y Finanzas. El presidente sostuvo que se debe continuar honrando los aciertos de la época y que el primer acuerdo fue en la década de 1950 para la ampliación de la red eléctrica y la telefonía en el país.

banco mundial aprobo financiamiento a uruguay por usd 300 millones para mejorar la competitividad
Seguí leyendo

Banco Mundial aprobó financiamiento a Uruguay por USD 300 millones para mejorar la competitividad

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, destacó que Uruguay está centrado en reformas microeconómicas para acelerar el crecimiento y la competitividad.

El titular del equipo económico sostuvo que el país puede centrarse en esas reformas porque antes trabajó en estabilidad macroeconómica y en la generación de confianza internacional.

En tanto, la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro, aseguró que "la competitividad es una agenda integrada por capital humano, tecnología, financiamiento, infraestructura, apertura e innovación" e instó a reforzarse entre sí.

Cordeiro destacó como un avance la presentación del proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida. "Es un paso clave en esta agenda", dijo y valoró el énfasis en la simplificación de trámites, la facilitación del comercio, la promoción de la competencia, la innovación y la inversión.

La aprobación en el Senado "envía una señal muy positiva", donde "la competitividad está pasando del diagnóstico a una agenda concreta de reformas". Cordeiro destacó la tradición de diálogo y la construcción de consensos, las que se deben preservar como fortaleza.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Policiales

Detuvieron al joven de 19 años que apuñaló a una compañera de clase en Facultad de Medicina
videos

Así fue como siete delincuentes armados asaltaron a trabajadores y clientes en una whiskería en Manga
un herido

Persecución policial en La Unión termina con un hombre de 28 años herido de bala en el cuello
AVANCE DESCONTROLADO DE LA IA

Alerta mundial: la ONU pide una "acción urgente" para frenar la IA: "Todos los derechos humanos están amenazados"
A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

Detienen a nueve policías en la causa por captación de víctimas de siniestros de tránsito

Te puede interesar

Detuvieron al joven de 19 años que apuñaló a una compañera de clase en Facultad de Medicina video
Policiales

Detuvieron al joven de 19 años que apuñaló a una compañera de clase en Facultad de Medicina
Detienen a nueve policías en la causa por captación de víctimas de siniestros de tránsito video
A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

Detienen a nueve policías en la causa por captación de víctimas de siniestros de tránsito
Vicepresidenta del BM en Uruguay: la competitividad está pasando del diagnóstico a una agenda concreta de reformas video
SUSANA CORDEIRO

Vicepresidenta del BM en Uruguay: "la competitividad está pasando del diagnóstico a una agenda concreta de reformas"

Dejá tu comentario