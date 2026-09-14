Bomberos extinguió incendio en ferretería de Maldonado; causó pérdidas totales, pero no hubo heridos

Bomberos controló en la tarde de este lunes en un voraz incendio ocurrido en una ferretería ubicada en avenida Aiguá, a pocos metros de bulevar Artigas, en la ciudad de Maldonado. Al momento trabajan en tareas de enfriamiento y remoción.

Los efectivos lograron extinguir las llamas evitando que se propagaran a las viviendas linderas y que se registraran heridos. Al lado hay un residencial de ancianos que tuvo que evacuar hacia el exterior a varios de sus residentes, por precaución.

El jefe de Bomberos, Alejandro Moraes, dijo a Subrayado que el local estaba cerrado por lo que tuvieron que forzar una de las puertas para ingresar y poder trabajar en el combate del foco ígneo. Las pérdidas fueron totales y al momento no hay registros de personas intoxicadas.

Seguí leyendo Bomberos trabaja en voraz incendio en ferretería de Maldonado con peligro de propagación a viviendas linderas

Moraes comentó que en el momento que recibieron el aviso de este incendio estaban trabajando en otro en La Barra, destacando de esta manera la tarea que realizan.

Trabajan para poder determinar las causas del siniestro.