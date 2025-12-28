La Dirección Nacional de Bomberos informó este domingo de tarde que se continúa trabajando en el incendio en Melilla, que comenzó el viernes y se reactivó este sábado.
Bomberos trabaja desde el viernes en un incendio en Melilla, que afecta al menos 70 hectáreas
"Se sigue trabajando incansablemente con el total de dotaciones, en todo el perímetro del incendio", afirmaron desde Bomberos.
"Está activo pero controlado. Al momento se realizaron varias líneas cortafuegos y el incendio está circunscripto, se espera que llegue a esas líneas para que la llama se reduzca y poder atacarlas", explicó Bomberos sobre las 19:00 horas del domingo.
El sábado, informaron que las hectáreas consumidas eran 60, de campo y monte. Para este domingo eran 70 hectáreas.
